Cem Seven: "Geleceğin Yıldızı Türk Tersaneleri Olacak"

Atina’da iki yılda bir düzenlenen ve denizcilik sektörünün en büyük buluşma yerlerinden biri olan uluslararası Posidonia Denizcilik Fuarı başladı. Fuarda yerini alan Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven fuarla ilgili değerlendirmede bulunarak geleceğin yıldızının Türk tersaneleri olacağını ifade etti.

Pandemi nedeniyle Posidonia fuarı yapılamamıştı. Bu sene dünya denizcileri Atina'da buluştu. Fuarla ve organizasyonlarla ilgili bir değerlendirme yapar mısınız?

2018 yılından sonra ki ilk Posidonia fuarını yaşıyoruz. Pandemi nedeniyle ertelenen fuarları bu sene yapmaya başladık. İlk önce Norshipping 2022 fuarına iştirak ettik. Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği olarak orada da bir milli katılım düzenledik ve çok başarılı geçti. Sonra ki fuarımız da Posidonia fuarı oldu. Özellikle Norshipping 2022 fuarından sonra Posidonia’da bir hayli talep olduğunu gördük.

Türkiye tarafından 10 milli katılım ve 28’ide bireysel Türk firmaları olmak üzere yoğun bir katılım var. Bunun haricinde Yunanistan’daki acenteler yoluyla katılan firmaları da düşündüğümüzde rakam 58’e çıkıyor. Katılımcılarımızdan son derece pozitif dönüşler alıyoruz. Bu bize daha çok sipariş ve daha çok tamir-bakımı olarak geri dönüyor. Dolayısıyla bu fuarın bizim sektörümüz için oldukça başarılı geçeceğini düşünüyoruz. Fuarı tamamladıktan sonra Ağustos’un 3. haftasında Norveç Nor-Fishing fuarına gideceğiz. Malumunuz Türkiye balıkçı gemisi ihracatında son derce başarılı. 2020 yılını balıkçı gemisi ihracatında dünya birincisi olarak kapattık. 2021 yılında da yaklaşık 550 milyon dolarlık balıkçı gemisi ihraç ettik. Muhtemelen yine İspanya’yı geride bırakarak 2021 yılında da dünya birincisi olacağız. Eylül ayında da SMM Fuarına katılım sağlayarak orada da çıkartma yapacağız. Ayrıca Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği olarak devletimizin de önerisiyle çok büyük bir stand açmayı düşünüyoruz. Stand aynı zamanda Türkiye tanıtım standı olacak. Yani sadece gemi ve yat hizmetleri değil aynı zamanda Türkiye’de yetişen ürünlerin de bir şekilde görsel olarak sergileneceği bir info standımız olacak. Bu büyük organizasyondan sonra da Monako Yat Şov’a gidiyoruz. Kısacası arka arkaya çok yorucu fuarlarımız olacak ama bunların hepsinin ihracat olarak geri döneceğini düşünüyoruz.

Fuarlar yeni işbirlikleri yeni ortaklıklar yeni anlaşmalar için önemli fırsatlar. Bu fuarda sizin için de Türk firmaları için de önemli anlaşmalar olabilir mi?

Olabileceğini tahmin ediyoruz. Tabi ki gizlilik nedeniyle firmalar bu konularda çok bilgi paylaşmıyorlar. Ama bizim sahadan almış olduğumuz izlenim ihracatçı firmalarımızın görüştüğü birçok büyük firma var. Bunların arasında feribotlar, römorkörler, balıkçı gemileri, özel maksatlı gemiler ve yolcu gemileri yer almakta. Fuar sonrasında bilgi paylaşımı yapacağız.

Son dönemde ihracat rakamlarında artış var sektör özelinde değerlendirebilir misiniz?

Geçen sene 2021 yılını 1 milyar 675 milyon dolarlık ihracatla kapattık. Bu tarihimizde en büyük ihracat tutarı. Türk tersanelerinin bilinirliği ve işçilik kalitesi artık bütün dünyada tartışmasız kabul görmüş vaziyette. En büyük pazarımız her zaman olduğu gibi Norveç pazarı. Özel yapımlı gemilerin Norveç’e ihracat tutarı toplam ihracatımızın arasında yaklaşık yüzde 30-35’i buluyor. Norveç olmazsa olmazımız. Bununla birlikte tüm Kuzey Avrupa ülkelerinden yoğun bir ilgi var. İhracatımızın büyük çoğunluğunu Avrupa ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Bu ihracat rakamının yüksek açıklanması tesadüf değil. Balıkçı gemisi ihracatında dünya birincisiyiz. Feribotlarda ilk 10’lardayız. Römorkörlerde 3 ile 5 arasındaki rakamlardayız. Dolayısıyla Türkiye hem 20 dolarlık olan kilo birim fiyatıyla Türkiye rakamlarının oldukça üzerinde yer alıyor. Çünkü Türkiye’nin ihraç etmiş olduğu 1 kilo mal yaklaşık 1.3 dolar. Mega yat ihracatında da kilo birim fiyatımız 40 dolar ve üzerinde. Sadece ihracat birim fiyatı yüksek değil aynı zamanda katma değer de yaratıyoruz. İşçilik, mühendislik, bunları eklediğiniz zaman geleceğin yıldızı Türk Tersaneleri olacaktır.

Vira Haber ve Deniz Ticareti Dergisi okuyucuları için bir şeyler söylemek ister misiniz?

Röportaj için çok teşekkür ediyorum. Sizler sayesinde her fırsatta sektörümüze anlık bilgileri paylaşma şansına sahip oluyoruz. Bizler istatistik ve rakamların çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunları destekleyerek ileriye dönük görüşler bildirebiliyoruz. Sahadan gelen anlık endikasyonlar ve ihracat rakamlarımız ihracatın önümüzdeki 2-3 sene içinde bazı önemli problemlerin çözülmesi şartıyla –teminat mektubu problemi gibi -çok rahat 2 milyar doların üzerine çıkacaktır. Dolayısıyla sektörümüzün hiçbir endişesinin olmamasını rica ediyorum.

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