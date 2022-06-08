Ayvalık'ta 'Büyük Deniz Çöpleri Anıtı' Sergilenmeye Başlandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, geçmişten günümüze yaşanan deniz kirliliğine dikkati çekmek amacıyla yapılan "Büyük Deniz Çöpleri Anıtı" sergilenmeye başlandı.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), Sebahat Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi ve Ayvalık Belediyesinin katkılarıyla epoksi yöntemiyle hazırlanan anıt, Lale Adası'ndaki Ayvalık Belediyesine ait mavi bayraklı Duba Plajı'nda sergileniyor.

Dokuz katlı tasarlanan anıtın ilk katında, deniz canlılarının sağlıklı bir şekilde yaşadığı bölüm bulunuyor. Üst katlara doğru deniz kirliliğinin anlatıldığı anıtın 8'inci bölümünde ise sigara izmaritleri, kola şişeleri ve denizi kirleten plastik ürünler yer alıyor.

Çevre kirliliğinin geçmişten günümüze yansıtıldığı anıt, bölgeye gelen misafirlerce de ilgi görüyor.

Sebahat Şişman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerince deniz kirliliği vurgusunun yapıldığı resim de yine aynı yerde sergileniyor.

Vakfın yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Abdülkadir Ateş gazetecilere, anıt sayesinde dünyanın çevre kirliliği konusunda nasıl bir değişim geçirdiğinin anlatıldığını söyledi.

Sadece denizleri temiz tutmanın, su tahlillerinde iyi sonuçlar almanın yetmediğini dile getiren Ateş, şöyle konuştu:

"Tüm bunların yanında bazı uygulamalar da yapmak zorundalar. İşte bugün Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık gençleri tarafından bir okulda kendi kendilerine inşa ettikleri bu anıt, dünyanın nereden nereye geldiğini gösteriyor. Doğal bir aşamadan, plastik atıklar, metaller ve sigara izmaritleriyle kaplı bir dünya haline gelmiş, bu anıtı gören insanlarımız herhalde bundan sonra çevreye karşı daha dikkatli ve duyarlı bakacaklardır."

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de anıt sayesinde insanlara farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.