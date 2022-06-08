KARGU İHA Deniz Harekatı’nda Kullanıldı

Milli imkanlarla STM tarafından geliştirilen ve şu ana kadar Özel Kuvvetler Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ile iki ihracat müşterisine teslim edilen KARGU Vurucu İHA, deniz harekatına kullanıldı.

Savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre; EFES-2022 Birleşik, Müşterek, Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı esnasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait KARGU tipi Vurucu İHA, deniz harekatı görev senaryosu esnasında kullanıldı. SAT unsurları tarafından kullanıldığı tahmin edilen KARGU Vurucu İHA’nın, denizden kalkış gerçekleştirerek karadaki bir hedefi vurduğu tahmin ediliyor.

KARGU Vurucu İHA’nın, daha önce de Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından çeşitli muharebe sahalarında başarıyla kullanıldığı ve ‘Combat Proven’ statüsüne eriştiği öğrenilmişti. Hatta Libya’da kullanılan KARGU Vurucu İHA’lar üzerinden çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından dezenformasyon faaliyetleri de yürütülmüştü.

Tamamen insan kontrolünde (Human-in-the-Loop) hareket eden KARGU İHA, azami 10 kilometre menzile sahip. Yaklaşık 30 dakika boyunca hava kalabilen elektrik tahrikli KARGU İHA, 1.3 kilogram ağırlığındaki parçacıklı harp başlığı ile anti-personel görevi icra edebiliyor. STM, KARGU’nun Pasif RF Arayıcı Başlıklı ve Anti-Tank Harp Başlıklı konfigürasyonlarını geliştirmek için de çalışmalarını sürdürüyor.

Şu ana kadar Asya ve Güney Amerika bölgelerindeki iki ülkeye ihracatı gerçekleştirilen KARGU ile 20’den fazla ülke ilgileniyor. Ayrıca STM, KARGU’nun sabit kanatlı versiyonu olarak nitelendirilebilecek ALPAGU Vurucu İHA için de çalışmalarını sürdürüyor. Testleri tamamlanan ALPAGU Vurucu İHA’nın, bu yıl içerisinde kullanıma alınacağı biliniyor.

STM, ALPAGU’nun daha büyük versiyonları için de çalışmalarını başarıyla sürdürüyor.

Kaynak: savunmasanayist.com