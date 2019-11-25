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Cemal Şekerci hayatını kaybetti

Cemal Şekerci hayatını kaybetti

Denizcilik sektörünün önemli isimlerinden Cemal Şekerci hayatını kaybetti.

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Bir dönemin önemli armatörlerinden ve denizcilik sektöründe Şekerciler olarak bilinen firmanın kurucusu Cemal Şekerci’nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Türk Deniz Eğitim Vakfı’nın da (TÜRDEV) kurucuları arasında yer alan İnebolu Güde’li Şekerci’nin cenazesinin 25 Kasım 2019 (yarın) İstanbul Erenköy Galippaşa Cami’nde İkindi’de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Vira Haber

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