Paşaoğlu’ndan Ziya Kalkavan Lisesi’ne ziyaret

Okul öğretmenleri tarafından okul iskelesinde karşılanan Tayfun Paşaoğlu, Ziya Kalkavan Denizcilik Meslek Lisesi öğretmenleri nezdinde tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı. Kendisinin de bir öğretmen çocuğu olduğunu anlatan Paşaoğlu, “Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Başöğretmenlik’ unvanının verildiği günün öğretmenlerimize ithaf edilmesi, öğretmenlerimize verilen büyük önemin göstergesidir. Eğitim, geleceğimizi şekillendiren en önemli unsurdur ve demokrasimizin geleceği, toplumsal sorunların çözüme ulaşması, hoşgörü ortamının yerleşmesi, bilgi ve birikimlerimizle dünya ile rekabet edebilmemiz için eğitim, hayati bir öneme sahiptir” dedi.

Albay Tayfun Paşaoğlu günün anısına Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün resminin olduğu tabloyu okul müdürü Erol Gündoğdu’ya hediye ederek, denizcilik alanında eğitime vermiş oldukları katkıdan dolayı teşekkür etti. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu’nun nazik ziyaretleri için öğretmenler adına teşekkür eden Ziya Kalkavan Denizcilik Meslek Lisesi Müdürü Erol Gündoğdu ise “Öğretmenlik, gücünü sevgiden alan, dünyanın en kutsal ve en saygın mesleğidir. Bu onurlu mesleğin malzemesi insandır. Bulunduğu her ortamda mum misali kendi yanarak etrafını aydınlatan öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi, çağımızın gereklerine ve ihtiyaçlarına göre, milli ve manevi değerlerimizi benimseyerek özümsemiş bir şekilde yetiştiren, kutlu görevin yılmaz temsilcileridir.

Nitekim, Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki, toplumu gerçek bir ulus haline getirirler’ öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yaparak öğretmenlerin ne denli bir öneme haiz olduğuna işaret etti.”

Vira Haber

