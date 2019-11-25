Samsung Tersanesi'ne 1.5 milyon dolarlık sipariş

Avrasya bölgesinde bulunan ve ismi paylaşılmayan müşteriyle yapılan anlaşma doğrultusunda Samsung, LNG taşıyıcısını 2022 yılının eylül ayına kadar inşa edeceğini duyurdu. Şirket bu sabah yaptığı açıklamada, müşterisi ile yapılan anlaşma çerçevesinde detayların açıklanmayacağını belirtti.

Samsung , bu yılki birikmiş siparişinin 6.9 milyar dolara ulaştığını söyledi. Bu sipariş ile birlikte Samsung 7.8 milyar dolar olan yıllık hedefinin %88'ini gerçekleştirmiş olacak.

Virahaber