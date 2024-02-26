CENTCOM, Husilerin Vurduğu İngiliz Gemisinin Yeni Fotoğrafını Yayınladı

Yemen’deki İran destekli Husiler, 18 Şubat’ta Rubymar adlı İngiliz gemisini vurmuştu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Belize bandıralı İngiliz geminin yeni bir fotoğrafını paylaştı. Geminin 41 tondan fazla gübre taşıdığı kaydedilen açıklamada geminin yavaş yavaş su aldığını duyurdu. CENTCOM açıklamasında, gübrenin Kızıldeniz’e dökülmesi durumunda çevre felaketi yaşanabileceği uyarısında bulundu. Gemide ciddi hasarın meydana geldiği hatırlatılan açıklamada yaklaşık 29 kilometrelik bir petrol sızıntısı kaydedilirken “Husiler, ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdikleri saldırılarla bölgesel etkileri göz ardı ederek balıkçılık sektörünü, kıyı toplumlarını ve gıda maddesi ithalatını tehdit etmekte” denildi.

Vira Haber