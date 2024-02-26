Denizlerde Fırtına Uyarısı

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın, Bodrum-Kaş arasında öğle saatlerinden sonra güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-74 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, bugün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılar ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Vira Haber