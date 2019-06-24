Çeşme – Atina feribot seferleri başlıyor

Çeşme – Atina (Lavrion) feribot hattı 30 Haziran 2019 Pazar günü başlıyor. Feribotta, yolcuların yanı sıra TIR’ların da taşınacağını, bunun da ticari ve ekonomik açıdan getirisi olacağını belirten Turizmci Bülent İpek, “Seferlerin başlamasıyla iki ülke arasındaki yolculuk 7 saat olacak. Seferler sayesinde, gurbetçilerimiz başta olmak üzere turistlerin, Avrupa’ya kendi araçlarıyla seyahat edebilecek olması önemli bir kolaylık getirecek” dedi.

30 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak olan ilk sefere özel olarak yüzde 50 lansman indirimi uygulanacak.

Çeşme – Atina feribotunun sefer tarifesi ise şöyle:

Vira Haber