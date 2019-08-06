Çeşme-Atina feribot seferleri iflasla son buldu

Çeşme-Atina arasında 30 Haziran'da başlayan ve 15 gün sonra 2 kez ileri tarihe ertelenen feribot seferleri tamamen durduruldu. Firma, 'kapasite yetersizliği nedeniyle zararın karşılanamaz boyuta geldiğini' belirterek tasfiye sürecine girdiğini duyurdu.

İzmir'in Çeşme ilçesi ile Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Lavrion Limanı arasındaki feribot seferleri sonlandırıldı, firma battığını duyurdu.

İki kent arasında 30 Haziran'da başlayan seferler, 15 gün sonra 'teknik nedenler' gerekçe gösterilerek 30 Temmuz'a kadar ertelenmişti.

Ardından bir uzatma daha geldi ve Ege Deniz Yolları Gemi İşletmeciliği adlı firma seferlerin 7 Ağustos Çarşamba günü başlayacağını duyurdu.

Ertelemeler nedeniyle mağdur olan yolculara bu kez de Türkçe ve İngilizce olarak bir mesaj yollandı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"30 Haziran 2019 tarihi itibariyle başlattığımız Lavrion- Çeşme feribot hattımızda, kapasite yetersizliği nedeniyle oluşan zarar karşılanamaz boyutlara geldiğinden, seferler sonlandırılmış ve şirket tasfiye sürecine girmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyrulur. Bilet iadeleri için lütfen kullandığınız kartın bankasına müracaat ediniz."

Vira Haber