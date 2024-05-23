Çeşme'de 13 Plaj ve 3 Marinaya Mavi Bayrak

Bu yıl Türkiye’de 567 plaj, 27 marina, 18 turizm teknesi ve 9 bireysel yatta Mavi Bayrak dalgalanacak. Çeşme'de de 13 plaj ve 3 marina Mavi Bayrak almaya hak kazandı.

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi'nin yaptığı açıklamaya göre, İzmir'de 64 plaj ve 6 marinada Mavi Bayrak dalgalanacak. Çeşme'de, belediye tarafından ücretsiz işletilen Ilıca Halk Plajı, Tekke Halk Plajı ve Dalyan Kocakarı Halk Plajı bu yıl da mavi bayrak olacak plajlar arasında yerini aldı. Ayrıca Çeşme'deki 10 turistik otelin plajında, bu yıl da Mavi Bayrak dalgalanacak.



Mavi Bayrak Programı

Ülkemizde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı, uluslararası alanda Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE koordinasyonunda Dünyada 50 ülkede uygulanıyor.

Mavi Bayraklı plajlarda 33 kriter, marinalarda ise 38 kriter göz önüne alınıyor. Plajlarda, sezon içerisinde 15 gün ara ile yüzme suyu analizlerinin yapılması, atıksu arıtma tesislerinin uygunluğu, hassas doğal alanların korunması, cankurtaran ve ilkyardım malzemeleri bulundurulması, acil durum planı, engelli olanakları, atıkların ayrıştırılması, evcil hayvanların kontrolü, çevre eğitimi ve bilgilendirme zorunlu kriterlerden bazıları. Marinalar ve turizm tekneleri için kurumsal sosyal sorumluluk ve halkın katılımı ve eğitimi de ayrıca isteniyor.

Vira Haber