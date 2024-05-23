Çocuklar Kum Zambakları ve Caretta Carettalarla Buluştu

Antalya Muratpaşa Belediyesi, 22 Mayıs Dünya Biyoçeşitlilik Günü'nde, çocukları nesli koruma altına alınan kum zambakları ve caretta carettalarla buluşturdu. Lara Barut Collection iş birliği ile düzenlenen etkinlik, Ermenek İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla, Lara Barut Collection’ın Mavi Bayrak ödüllü plajında gerçekleşti.

Muratpaşa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından çevre ve iklim konulu eğitimlerin verildiği etkinlikte, öğrenciler kum zambakları ve caretta carettalar hakkında bilgilendirildi ve Mavi Bayrak kriterleri anlatıldı. Ayrıca, uygulamalı atık ayrışımı eğitimi de verildi.

Belediyenin +0.5 Akdeniz’in Geleceği başlığıyla düzenlediği çalıştayların üçüncüsü, ‘Yeşile Dönmek’ temasıyla gerçekleşmiş ve ‘Yaşamak için kum zambağını yaşatalım’ sloganıyla öne çıkmıştı. Çalıştayın sembolü olan kum zambağı, Antalya'nın sahillerinde koruma altına alınan önemli bitkilerden biri olarak dikkat çekiyor.

Vira Haber