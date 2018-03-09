Çeşme'nin en popüler plajı için güzel haber

Kumu, temiz ve sığ denizi ile binlerce kişinin tercih ettiği Ilıca Plajı, Çeşme Belediyesi ve Milli Emlak Müdürlüğü arasında imzalanan, Kaymakamlık'ın da onayladığı protokol ile 10 yıllığına Çeşme Belediyesi'ne verildi. Ilıca Plajı'nın belediyeye devir protokolünü imzaladıktan sonra açıklama yapan Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç, Ilıca'nın, Çeşme'nin önemli plajlarından olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"4 yıldır, sahillerin tek elden yönetilmesi için 'İlgili yerel idareye devredilmelidir' diye söylüyorduk. Bu çabalarımız sonuç verdi ve en önemli plajımızı Çeşme halkımıza kazandırmış olduk. Bugün de Milli Emlak Müdürlüğü'müzle protokolümüzü imzaladık. Bizim yapmak istediğimiz, plajımızı kullanan bütün Çeşme halkımızın ve konuklarımızın, kıyı kenar yapısı içindeki hizmetlerden ücretsiz yararlanmasıdır. Nisan ayı sonuna kadar plajın düzenlemesini yapıp, girişin ve gölgelik ile şezlongların ücretsiz olacağı örnek plaj yaratacağız. Plaj, tamamen belediyemizin kontrolü altında olacak. Plajda, belediyemizin görevlendirdiği kişiler olacak. Giriş ve çıkışlar kontrol edilecek. Plaja gelen vatandaşlarımız, sadece, belediyemize ait şirket olan ÇEŞTUR tarafından işletilecek büfelerden alacakları yiyecek ve içeceklere ücret ödeyecekler."

'TUVALET, DUŞ VE İŞLETMELER YOLUN ALTINA ALINACAK'

Plajların, belediyenin kullanımında değilken, serzenişler olduğunu hatırlatan Başkan Dalgıç, şöyle konuştu: "Plajı işgal edenlerin kullandığı, devletimizin de ecrimisil aldığı alanlarda, hizmetler, fahiş fiyatlara alınabiliyordu. Ilıca plajının belediye tarafından işletilecek olması, Çeşme halkı ve konuklarımız için bir müjdedir. Halkımız, plajımızdan ücretsiz olarak faydalanabilecektir. Milli Emlak Müdürlüğü ile yaptığımız protokol ile Ilıca plajının kullanım hakkını 10 yıllığına aldık. Aldığımız alan, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alandır. Bu alan, protokolde imzaladığımız şartlar çerçevesinde Çeşme Belediyesi tarafından işletilecektir. Ilıca plajı için belediye olarak hazırladığımız bir proje var. Plajın yanından geçen yolun altına duşları, tuvaletleri, kafe ve restoranları alıp, oradan bu hizmetleri daha kolay vereceğimize inanıyoruz. Bu yıl, yaz sezonuna az zaman kaldığı için yetiştirmek mümkün değil. 2019 yılı yaz sezonunda bu projemizi gerçekleştirmiş olacağız. Bu sezon sadece kumsal üzerinde hizmet sunacağız."

'PLAJDA ÖĞRENCİLER ÇALIŞACAK'

Belediye Dalgıç, belediye olarak Ilıca Plajı'nın alınmasıyla çalışmalarının bitmediğini belirterek, "Altınkum, Pırlanta, Ali Bostan gibi bütün plajlarımızın tek elden yönetilmesini istiyoruz. Bu yıldan itibaren işleteceğimiz Ilıca Plajı'mızda, liseye, üniversiteye giden öğrencilerimizi görevlendirerek, hem çalışma hayatının içine sokup hem de kenti, kentte yaşayanların koruması altına almaya çalışacağız. Plajdaki büfeler, belediye şirketi ÇEŞTUR tarafından işletileceği için yiyecek ve içecek fiyatları piyasa fiyatlarının altında olacak. Biz belediye olarak Ilıca plajından herhangi bir kazanç beklemiyoruz. Amacımız; hem hizmet hem de fahiş fiyat uygulamalarını kontrol altına almak" dedi.

Vira Haber