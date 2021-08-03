Çeşme'nin Kuş Gözlem Parkı'nda temizlik seferberliği

Başta flamingo olmak üzere onlarca tür göçmen kuşa ev sahipliği yapan Çeşme Alaçatı Sulak Alan-Kuş Gözlem Parkı’nda kıyı temizliği etkinliği gerçekleştirildi. Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde ve Alaçatı Alavya Otel koordinesinde yapılan temizlik sonucunda 400 kilogram katı atık toplandı.

Alavya Otel’in dört yıl boyunca her hafta düzenlediği temizlik faaliyetinin 150. hafta etkinliğine Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı ve DenizTemiz Derneği/TURMEPA İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, Doğal Hayatı Koruma Vakfı temsilcileri, kuş severler, çevre gönüllüleri katıldı. Etkinlikte seramik sanatçısı Serap Yurdaer’in Alaçatı’nın Kuşları projesi kapsamında göçmen kuşların yaşam alanı olan bölgenin korunması gerektiğine vurgu yapıldı.

Etkinlikte konuşan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, “Derdimiz, görevimiz çevremizi korumak, çocuklarımızdan ödünç aldığımız değerlerimize sahip çıkarak tüm bu güzellikleri yarınlara aktarabilmek. Yeryüzündeki cennet dediğimiz Çeşme’nin, dünya harikası doğasıyla bu güzel ülkenin her karışının güzel insanların şefkatine ihtiyacı var” dedi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ve DenizTemiz Derneği/TURMEPA İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, temizliğin en güzel yolunun kirletmemek olduğunu vurgulayarak, kıyı temizliğine katılan ve çevreye duyarlılık gösteren herkese teşekkür etti.

Vira Haber

