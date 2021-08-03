Yalıkavak Marina’dan fidan bağışı kampanyasına destek

Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen ve yüreklerimizi yakan yangınlarda yaşanan kayıplar ve zarar gören bir canlı için derin bir üzüntü içerisinde olan Yalıkavak Marina, TEMA Vakfı’na 30 bin fidan bağışında bulundu.

Birlikte yaşamın ve umudun yeniden yeşermesi için tüm gücüyle çalışmaya devam edecek olan Yalıkavak Marina, Bodrum ve ülke genelinde meydana gelen orman yangınları nedeniyle başlatılan fidan dikimi kampanyasına destek oldu.

5 Altın Çıpa Platin" statüsü sayesinde dünyanın en iyi 10 marinasından biri haline gelen Türkiye’nin Gururu Yalıkavak Marina, Bodrum’un dünya turizm arenasındaki konumunu yükseltmeye çalışırken zarar gören ormanlarımızı yeniden canlandırmak için seferber olmaya devam edecek.

Denizleri ve doğayı korumak konusunda sosyal sorumluluk çalışmaları yürüten Yalıkavak Marina; Tema Vakfı’nın “Yaşamı Yeniden Yeşerteceğiz” kampanyasına destek olarak, tüm paydaşlarını ve misafirlerini de kampanyaya dahil olmaya davet ediyor.

Vira Haber