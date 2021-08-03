Üç deniz kaplumbağası kıyıya vurdu

Kuşadası’nın Kadınlar Denizi açıklarında su üstünde Chelonia mydas türü bir yeşil kaplumbağa ölü olarak tespit edildi. Aynı gün içerisinde caretta caretta türü 2 iribaş deniz kaplumbağası Sevgi Plajı kumsalına ve Aykuştur Plajı’na kıyıya ölü olarak vurdu.

NADİR CANLILAR TEHLİKE ALTINDA

Deniz kaplumbağalarının denize atılan plastik poşetleri deniz anası sanarak yuttukları için öldüklerini tahmin ettiğini belirten Ekosistemi Koruma ve Doğasevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, “Caretta carettaların özellikle denizel faaliyetlerin yoğun olduğu yaz dönemlerinde, denize atılan plastik poşetleri deniz anası sanarak yuttukları ve bunun sonucunda öldükleri sık sık görülmektedir. İnsan kaynaklı kirlilikten dolayı denizlerimizin nadir canlıları tehdit altındadır. Özelikle plastik atıklar denizlere atılmamalı, görüldüğünde toplanarak çöp konteynırlarına bırakılmalıdır” dedi.

Vira Haber