Yelkende 470 sınıfında Ateş-Deniz Çınar kardeşler Tokyo 2020'de finale yükseldi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde yelkende erkekler 470 sınıfında mücadele eden Ateş-Deniz Çınar kardeşler, yarın yapılacak madalya yarışına katılma hakkı elde etti.
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Türkiye'yi temsil eden Ateş-Deniz ikilisi bugün 9 ve 10. yarışlarına çıktı. Yarışlar sonunda sıralamada 9. konumda kendilerine yer bulan milli sporcular, yarın yapılacak madalya mücadelesine katılacak.
Deniz-Ateş Çınar kardeşlerin yer alacağı madalya mücadelesi yarın (4 Ağustos) TSİ 08.33'te başlayacak.
Vira Haber
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Etiketler : tokyo olimpiyatları, yelken
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