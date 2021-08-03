274 metrelik gemi Ambarlı Limanı açıklarında arızalandı!

Makinesi arızalanan 274 metre boyundaki NISSOS SIKINOS isimli tankerin makinesinin Ambarlı Limanı açıklarında arızlandığı bildirildi.

Arızalanan dev geminin kılavuz kaptan eşliğinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait NENE HATUN, KURTARMA 7 ve KURTARMA 12 römorkörleri refakatinde demir yerine emniyetle demirletildiği açıklandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çıklamada; ''Ambarlı Limanı açığında makinesi arızalanan 274 metre boyundaki NISSOS SIKINOS isimli tanker, kılavuz kaptanımız eşliğinde NENE HATUN, KURTARMA 7 ve KURTARMA 12 Römorkörlerimiz refakatinde demir yerine emniyetle demirletildi.'' ifadeleri kullanıldı.

Vira Haber