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274 metrelik gemi Ambarlı Limanı açıklarında arızalandı!

274 metrelik gemi Ambarlı Limanı açıklarında arızalandı!

Ambarlı Limanı açığında makinesi arızalanan 274 metre boyundaki NISSOS SIKINOS isimli tanker kıyı emniyetine ait römorkörler refakatinde demir yerine emniyetle demirletildi.

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Makinesi arızalanan 274 metre boyundaki NISSOS SIKINOS isimli tankerin makinesinin Ambarlı Limanı açıklarında arızlandığı bildirildi.

Arızalanan dev geminin kılavuz kaptan eşliğinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait NENE HATUN, KURTARMA 7 ve KURTARMA 12 römorkörleri refakatinde demir yerine emniyetle demirletildiği açıklandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çıklamada; ''Ambarlı Limanı açığında makinesi arızalanan 274 metre boyundaki NISSOS SIKINOS isimli tanker, kılavuz kaptanımız eşliğinde NENE HATUN, KURTARMA 7 ve KURTARMA 12 Römorkörlerimiz refakatinde demir yerine emniyetle demirletildi.'' ifadeleri kullanıldı.

Vira Haber

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