274 metrelik gemi Ambarlı Limanı açıklarında arızalandı!
Ambarlı Limanı açığında makinesi arızalanan 274 metre boyundaki NISSOS SIKINOS isimli tanker kıyı emniyetine ait römorkörler refakatinde demir yerine emniyetle demirletildi.
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Makinesi arızalanan 274 metre boyundaki NISSOS SIKINOS isimli tankerin makinesinin Ambarlı Limanı açıklarında arızlandığı bildirildi.
Arızalanan dev geminin kılavuz kaptan eşliğinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait NENE HATUN, KURTARMA 7 ve KURTARMA 12 römorkörleri refakatinde demir yerine emniyetle demirletildiği açıklandı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çıklamada; ''Ambarlı Limanı açığında makinesi arızalanan 274 metre boyundaki NISSOS SIKINOS isimli tanker, kılavuz kaptanımız eşliğinde NENE HATUN, KURTARMA 7 ve KURTARMA 12 Römorkörlerimiz refakatinde demir yerine emniyetle demirletildi.'' ifadeleri kullanıldı.
Vira Haber
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Etiketler : ambarlı limanı, istanbul
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