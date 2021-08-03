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Hacıfettahoğlu ailesinin mutlu günü

Hacıfettahoğlu ailesinin mutlu günü

Safetmade'in sahibi Ercan Hacıfettahoğlu'nun oğlu Emre Hacıfettahoğlu ile Derya Solmaz dünya evine giriyor.

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Denizcilik sektörünün önde gelen markalarından Safetmade'in sahibi Ercan Hacıfettahoğlu'nun oğlu Emre Hacıfettahoğlu ile Derya Solmaz 8 Ağustos Pazar günü İzmir'de gerçekleştirilecek düğünle dünya evine girecek. 

Vira Haber ailesi olarak genç çifte ömür boyu mutluluklar diliyoruz. 

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Vira Haber

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