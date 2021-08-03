Hacıfettahoğlu ailesinin mutlu günü
Safetmade'in sahibi Ercan Hacıfettahoğlu'nun oğlu Emre Hacıfettahoğlu ile Derya Solmaz dünya evine giriyor.
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Denizcilik sektörünün önde gelen markalarından Safetmade'in sahibi Ercan Hacıfettahoğlu'nun oğlu Emre Hacıfettahoğlu ile Derya Solmaz 8 Ağustos Pazar günü İzmir'de gerçekleştirilecek düğünle dünya evine girecek.
Vira Haber ailesi olarak genç çifte ömür boyu mutluluklar diliyoruz.
Vira Haber
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Etiketler : ercan hacıfettahoğlu, safetmade
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