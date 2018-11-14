CEVA Lojistik, CMA CGM’nin taşımacılık işini devralıyor

CEVA Lojistik ve CMA CGM, CEVA Lojistik hissedarlarına hisse başına 30,00 CHF ödeme yaparak hisselerini satın alma konusunda da anlaştı.

Yeni ticari fırsatlar yaratması beklenen CEVA Lojistik ve CMA CGM'nin bu ortak projesi ayrıca hissedarlar ve müşteriler için güçlü ve sürdürülebilir bir değer yaratacak.

Ortaklığın büyütülmesi kapsamında, CEVA Lojistik'in Yönetim Kurulu, kararlaştırılacak fiyat üzerinden CMA CGM'nin Uluslararası Taşımacılık yönetimi işini nakit ya da hisse karşılığında satın alacak.

CEVA Lojistik Yönetim Kurulu'ndan stratejik ortaklıkla ilgili yapılan açıklamada "CMA CGM ile yaptığımız yeni anlaşma orta ve uzun vadede hissedarlara cazip bir değer teklifi sağlayacak. Dijital dönüşümle desteklenecek stratejik iş birliğimiz ciddi bir büyüme ve değer yaratma potansiyeline sahip. CEVA Lojistik olarak CMA CGM'nin taşımacılık yönetimini devralarak sinerji yaratmış olacağız" denildi.

Vira Haber