IFS, Havacılık ve Savunma yazılımlarında lider

ARC Advisory Group araştırma ve danışmanlık firmasının araştırmasına göre IFS, global Havacılık ve Savunma Kurumsal Varlık Yönetimi (EAM) pazarında 10 yıldır en büyük paya sahip.



Global kurumsal uygulamalar şirketi IFS’in, Havacılık ve Savunma sektörünün bir numaralı Kurumsal Varlık Yönetimi (EAM) yazılım tedarikçisi olduğu açıklandı.Böylece IFS, dünyanın önde gelen araştırma ve danışmanlık şirketi ARC Advisory Group tarafından üst üste onuncu kez pazar lideri seçildi.



ARC tarafından yapılan “2017–2022 Global Kurumsal Varlık Yönetimi Pazarı Araştırması” (Enterprise Asset Management Global Market Research Study 2017-2022), IFS’in Havacılık ve Savunma sektöründeki pazar payını yaklaşık iki katına çıkardığını ve kendisinden sonra en yüksek paya sahip diğer katılımcılar arasındaki liderliğini yıldan yıla güçlendirdiğini gösteriyor. Rakamlar, 2017 yılında havacılık bakım yönetimi yazılımı tedarikçisi Mxi Technologies’in satın alınmasının ardından gerçekleşen gelir artışlarını da kapsıyor.



“IFS dünya genelinde Havacılık ve Savunma sektörlerinde çok güçlü bir şirket,” diyen ARC Advisory Group Kurumsal Yazılımlar Araştırma Direktörü Ralph Rio sözlerine şöyle devam ediyor: “IFS, Havacılık ve Savunma sektöründeki işletmelere IFS Maintenix ve IFS Applications çözümleriyle gerçekleştirdiği güçlü hizmetleriyle bu alandaki liderliğini daha da pekiştirdi.”

IFS, geçtiğimiz yıl içinde PSA Airlines, Air Transport Services Group (ATSG), AECOM, TEST-FUCHS, Tsunami Tsolutions, G7 Aerospace ve Calidus gibi şirketlerle çok sayıda üst düzey anlaşma ve ortaklık sözleşmesi imzaladı. Bu müşteriler ve iş ortakları da BAE Systems, Lockheed Martin, General Dynamics, SAAB, HAL, Emirates, LATAM, China Airlines, Air France-KLM ve Southwest Airlines gibi lider Havacılık ve Savunma çözümleri kullanıcıları arasına katıldı.



IFS Havacılık ve Savunma İş Birimi Başkanı Scott Helmer konuyla ilgili olarak şunları ifade etti: “IFS, son derece dinamik olan Havacılık ve Savunma sektöründe faaliyet gösteren tüm ölçekteki işletmeler için 10 yıldır lider EAM yazılım tedarikçisi olmaya devam ediyor. Uzun süredir koruduğumuz liderliğimizin temelinde, ürün ve servis inovasyonu konusunda, kapsamlı sektörel bilgi birikimine ve deneyime sahip ekibimizle de desteklediğimiz kararlı yaklaşımımız yer alıyor. Donanımın bulunabilirliği, güvenliği ve verimliliği açısından EAM optimizasyonu hayati önem taşımaya devam ediyor, bu öncelikler ise gelecekteki büyümemizi ve başarılarımızı desteklemeyi sürdürecek.”



Vira Haber

