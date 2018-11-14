GESTAŞ’tan hasta için iki ayrı özel sefer

GESTAŞ, dün gece yarısı tarife dışı olmasına rağmen Gökçeada'dan Kabatepe'ye iki özel sefer gerçekleştirdi. Sebebi ise sağlık problemleri nedeniyle anakaraya ulaşması gereken iki hasta transferi.

İki hasta, hastaneye sevk edildi

Gökçeada'daki vatandaşların herhangi bir sağlık problemi yaşaması ihtimaline karşı her gece sabaha kadar her iki adada da gemi bağlı tutan GESTAŞ, sahil güvenlik botlarının hava muhalefeti nedeniyle sefer yapamaması sonrası dün gece ambulansla hastaneye götürülmesi gereken iki acil hasta için gemi kaldırdı. Gelibolu gemisiyle saat 02.45 ve 04.10 saatlerinde gerçekleşen iki özel seferle, biri kalp krizi geçiren, diğeri göğüs sıkışması yaşayan iki hasta, hastaneye sevk edildi. Geçtiğimiz aylarda da benzer özel seferler, Bozcaada ve yine Gökçeada'da gerçekleşmiş, tek araç dahi olsa hastalanan adalı vatandaşlar anakaraya taşınmıştı.

Vira Haber