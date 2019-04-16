Ceva Lojistik merkezini Marsila’ya taşıdı

Ceva Logistics'in yönetimi, şirketin yeni sahibi CMA CGM'nin bulunduğu merkezi Marsilya'ya taşındı. Bu, Ceva Lojistik tarafından konteyner gemisi CMA CGM ile birlikte başlatılan stratejik planın bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Plana göre, Ceva Logistics ve CMA CGM şirketlerinin böyle bir kararı almasında iki şirket arasında Ceva'nın finansal sonuçlarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak için ve daha yakın işbirliği yapılması gösteriliyor.

Ocak ayı başında Ceva Lojistik için resmi teklifini açıklayan CMA CGM, bu nisan ayının başlarında satın alma işlemini tamamladı. Bu, CMA CGM'nin şimdi Ceva Logistics'in neredeyse yüzde 98'ine sahip olduğu anlamına geliyor.

CMA CGM Grubu İcra Kurulu Başkanı “Bu başarılı işlemi, CMA CGM'nin büyüme tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediyoruz. Böylece 110 bin çalışan bir ekip tarafından desteklenen bu durum dünya çapında lider bir deniz taşımacılığı ve lojistik grubu olduğumuzu kanıtladı’’ açıklamasını yaptı.

Vira Haber