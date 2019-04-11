50 metrelik süperyat ‘Masa’ denize indirildi

Heesen, en yeni projesi olan 50 metrelik süperyatı suya indirdi. Adının ‘Masa’ olduğu açıklanan yatın proje ismi, ‘Project Aster’ olarak anılıyordu. Süperyatın sahibine Haziran’da teslim edileceği öğrenildi.

Sahibinin katıldığı özel bir törenle suya indirilen Masa, Arcon Yacht firmasının temsilciliğiyle, sahibinin talepleri doğrultusunda geliştirildi ve ortaya çıkarıldı.

Heesen’in en popüler serisi olarak görülen 5000 Aluminum Serisi bir süperyat olan Masa, Omega Architects’ten Frank Laupman tarafından tasarlandı. ‘Pelikan gaga’ tipi burun yapısıyla dikkat çeken süperyatın, geriye yatık çizgileri ve sportif direği tasarımda ön plana çıkıyor.

Masa’nın iç mekanını Cristiano Gatto tasarladı. Açık renk tonları ve gümüş detaylar, iç mekanlarda sakin bir atmosfer ortaya koymak amacına hizmet ediyor. 12 kişilik misafir kapasitesi, süperyatın alt güvertesinde konumlanan misafir kamaraları ve ana güvertedeki master kamarayla sağlanıyor.

Maksimum sürati 23 knot olan süperyatta çift MTU 16V 4000 dizel motorlar tercih edilmiş. Masa; performans, konfor, yaşam alanı ve rafine lüks unsurları, 50 metre boy ve 500 gt hacmin altında birleştiriyor.

Süperyat ‘Masa’nın Teknik Özellikleri

Üretici: Heesen

Suya İndirilme: 2019

Teslimat: 2019

Boyu: 49,80 metre

Genişliği: 9 metre

Su kesimi: 2,52 metre

Hacim: 499gt

Vira Haber