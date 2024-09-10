Çevre Bakanlığı ve Selpak Professional’dan “Sıfır Atık Mavi” Projesi İçin Güç Birliği

“Sıfır Atık Mavi” projesi iş birliği için imzalanan protokol kapsamında projeye katılım gösteren turizm işletmelerinin çalışanları Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nilgün Kıran Cılız tarafından hazırlanan eğitimleri alacak. Eğitimler, Selpak Professional’ın çevrimiçi eğitim platformu üzerinden erişilebilir olacak. Eğitimi tamamlayan işletmeler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan onaylı sertifika almaya hak kazanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri bünyesinde faaliyet gösteren Selpak Professional arasındaki iş birliği, imzalanan protokol ile hayata geçti. Protokol çerçevesinde, sıfır atık yaklaşımları doğrultusunda eğitim, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilecek. Eğitimler, kaynakların daha verimli kullanılması, deniz ekosisteminin korunması, çevre dostu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması, atıkların yönetimi gibi sürdürülebilirlik kapsamındaki konuları içerecek.

Turizm çalışanları için yüz yüze ve uzaktan eğitim

Kıyı ve turizm tesisleri işletmecileri, temizlik görevlileri, bakım-onarım personeli, atık geçici depolama alanı çalışanları ile kıyı, liman ve plaj çalışanları gibi geniş bir hedef kitleye ulaşılması amaçlanan proje kapsamında; Selpak Professional bünyesinde, Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi tarafından hazırlanan eğitimler verilecek. Eğitimi tamamlayan işletmeler, Bakanlık’tan onaylı sertifika alacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda düzenlenen imza törenine Bakanlık adına Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcıları Gürsel Erul ve Haluk Şahin Yazgı, Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanı Vildan Bölükbaşı Atay ve Sıfır Atık Uygulamaları Dairesi Başkanı Okan Bahrioğlu; Selpak Professional adına Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Satış Direktörü Olgu Savaş Özden, Sürdürülebilirlik Müdürü Ceyda Kaytmaz, Eczacıbaşı Holding Ankara Temsilcisi Çağrı Köseyener ve Kamu İlişkileri Yöneticisi Tamer Özdemir yer aldı.

“Sıfır Atık Mavi projesi, deniz ekosistemimizin sürdürülebilirliği için kritik bir rol üstleniyor”

Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu iş birliği denizlerimizi ve kıyılarımızı koruma yönünde atılmış önemli bir adımdır. Sıfır Atık Mavi projesi, deniz ekosistemimizin sürdürülebilirliği için kritik bir rol üstleniyor. Bakanlık olarak, deniz kirliliğini önleme ve atık yönetimi alanlarında toplumsal farkındalığı artırmayı öncelikli hedeflerimiz arasında görüyoruz. Selpak Professional ile gerçekleştirdiğimiz eğitim programları, turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelere çevre dostu uygulamaların kazandırılmasına ve bu bilincin geniş çapta yayılmasına önemli bir destek sunacaktır” ifadelerini kullandı. Turan ayrıca, bu projenin tüm sektörler için örnek olmasını temenni ettiklerini ve çevre dostu uygulamaların yaygınlaşması adına önemli bir başlangıç olduğunu vurguladı.

“Selpak Professional olarak, vereceğimiz eğitimlerle bilinçlendirme çalışmalarına katkı sağlayacağız.”

Türkiye’de deniz çöpleriyle mücadeleye ve sıfır atık mavi hedeflerine katkı sunacak önemli bir adım olarak nitelendirilen proje ile ilgili görüşlerini paylaşan Olgu Savaş Özden, “Selpak Professional olarak Sıfır Atık Mavi Eğitim Projesi’nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile güç birliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Sıfır Atık Mavi; denizlerimizle su varlıklarımızı koruma ve turizm sektöründe sıfır atık anlayışını yaygınlaştırma amacıyla ortaya konmuş bir inisiyatif. Bu proje, turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin çalışanlarına deniz temizliği konusunda bilinç kazandırmayı ve çevre dostu kullanım alışkanlıkları geliştirmeyi amaçlıyor. Selpak Professional olarak sürdürülebilir ürün serimizle sektörün sürdürülebilirlik yolculuğuna katkı sağlıyoruz. Bu iş birliğiyle vereceğimiz eğitimlerle söz konusu işletmelerdeki pek çok farklı kademede çalışana ulaşarak, bilinçlendirme çalışmalarına dahil olmaktan ve sürdürülebilir turizm konusunda da ilgili Bakanlıklarımıza destek sunmaktan dolayı mutluyuz” dedi.

Vira Haber