Kozan Barajında Su Bitmek Üzere

Tüm zamanların en sıcak yazını geride bıraktığımız şu günlerde Eylül ayı sıcaklığı da mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu durum bir çok barajın su seviyesini düşürdüğü gibi Kozan Baraj Gölü'nün su seviyesini de yüzde 23'lere kadar düşürdü. Barajda yaşanan kuraklık nedeniyle barajın birçok noktasında adacıklar oluştu. Gözle görünen kuraklık tarım arazilerini de tehdit ediyor. Bir sulama barajı olan Kozan Baraj Göleti'nde neredeyse tarlaları sulayacak su kalmadı.

Bölge çiftçilerinden Faruk Yiğenoğlu ilçede bu yıl aşırı sıcak bir yaz mevsimi yaşandığını kaydederek, "Sulamada kullanılan baraj suyunda yaşanan kuraklık artık bahçelerimize de tehdit etmeye başladı. Geçmiş yıllara oranla doluluk verileri çok çok düşük. Doluluk oranı yüzde 23'e kadar düşmüş durumda. Barajda gözle görülür bir bir kuraklık söz konusu” dedi.

Vira Haber