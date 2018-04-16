Çevre Festivali deniz dibi temizliğiyle başlıyor

Muratpaşa Belediyesi, 'Bir Nefes de Sen Ol' sloganıyla Aktiffelsefe Derneği'yle kentin ilk çevre Festivali'ni 20-22 Nisan tarihlerinde gerçekleştirecek. Festival, ilk yılında 'çevre bilincini artırmak, doğaya, çevreye, ekolojiye, hayvanlara, bitkilere ve dünyaya toplum olarak aklımızı ve kalbimizi açmak' amacıyla gerçekleştiriliyor.

Doğayla barışık bir yaşamın ipuçlarını sunacak birbirinden farklı atölyeler, ekolojiden tarıma söyleşilerle, belgesel gösterimleri, sergiler ve konserlerle 3 gün devam edecek festival, Kaleiçi Yat Limanı'nda düzenlenecek deniz dibi temizliğiyle başlayacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da katılacağı deniz dibi temizliği Su Altı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi Derneği ve GEA Arama Kurtarma Ekoloji'yle birlikte gerçekleştirilecek. Yaklaşık 2 saat sürmesi planlanan etkinlik, 20 Nisan Cuma saat 11.00'de başlayacak. Ana etkinlik alanı Muratpaşa Kent Meydanı olacak festivalin açılışı ise aynı gün saat 15.00'te gerçekleştirilecek. Açılış günü Grup Sansür ve Grup Peyk konserleriyle sona erecek.

Vira Haber