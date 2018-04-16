İDO ile şehit aileleri ve çocukları boğaz turunda

Bandırma Kaymakamlığı ve İDO işbirliği ile gerçekleşen etkinlikte,İDO Beşiktaş İskelesi’ne gelen şehit ailesi çocukları, ilk olarak Beşiktaş’tan İDO deniz otobüsü ilebir boğaz turuna çıktılar. İstanbul’un en meşhur silüetleri ile ilgili ilginç bilgiler aktaran rehber eşliğinde Boğaz’ın tadını ve ikram yemeklerin keyfini çıkaran çocuklar, sonrasında Spor Toto Süper Ligi’nde, kıyasıya mücadele eden Galatasaray- Medipol Başakşehir maçını izlemek üzere yola çıktılar. Türk Telekom Stadına büyük bir neşe içinde giden çocuklar, Pazar gününün tadını hem Boğaz turu hem maç keyfi ile çıkararak 23 Nisan Çocuk Bayramı öncesinde bayram coşkusunda bir tatil günü geçirdiler.

15 Nisan Pazar günü, Bandırma’dan gelen şehit ailelerinin çocukları İDO ile İstanbul’da keyifli bir Pazar yaşadılar. Bandırma Kaymakamlığı tarafından organize edilen etkinlikte, İDO Beşiktaş İskelesi’ne aileleri ile birlikte gelen şehit ailesi çocukları önce bir Boğaz turuardından da kıyasıya birrekabetle geçen maçcoşkusunu nefes nefese izlediler.

İDO deniz otobüsü ile boğaz turu yaparak denizle iç içe bir gün geçirerek rehber eşliğinde İstanbul’un en meşhur silüetleri ile ilgili ilginç bilgiler dinleyen çocuklar, İstanbul Boğazı’nda keyifli bir mola verdiler.

Çocuklar aileleri ile birlikte Boğaz’ın tadını çıkardıktan sonra sabırsızlıkla ve büyük bir heyecanla Spor Toto Süper Ligi’nde kıyasıya mücadele eden Galatasaray- Medipol Başakşehir maçını izlemek üzere Türk Telekom Stadına gittiler.

İDO Kurumsal İletişim ve Pazarlama Koordinatörü Hande Ergünlü, çocukların heyecanına ve mutluluklarına bizzat şahit olduklarıetkinlikte konuştu ve yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da bu vesile ile kutladı.

Ergünlü mesajında, “Şehit ailesi çocuklarının mutlulukları ve gelecekleri bizim mutluluğumuz ve geleceğimizdir. Deniz yolculuklarının keyifli adresi İDO olarak şehit ailesi çocuklarımıza neşeli bir Pazar günü yaşatabildiysek ne mutlu bize! Vatanımızın bizlere emaneti şehit ailesi çocuklarımız ile Ulu Önder Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde keyifli bir Pazar günü yaşadık. Kurumsal Sosyal Sorumluluk yaklaşımı açısından böyle kıymetli çalışmalara önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.















Vira Haber