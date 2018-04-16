Türk Armatörler Birliği Çalıştay Düzenliyor

Günümüzde Endüstri 4.0 ile üretimde verimliliğin, yine nesnelerin interneti olarak adlandırdığımız “Internet of Things” ile neredeyse tüm nesnelerin bağlantılı hale getirilmesinin hedeflendiği dünyamızda, tüm sektörler stratejik hedeflerinde teknolojik dönüşümü ve dolayısıyla dijital dönüşümü odak noktalarına yerleştirmişlerdir.



Dünya deniz taşımacılığı da süratle bu teknolojik dönüşüm ile evrilmektedir. Türk Armatörler Birliği ise teknolojik olarak evrilen bu küresel sektörde doğru bir konumda yer alarak rekabet gücünü dönüşen ve gelişen teknolojilerle artırmayı hedefliyor.



Bu çerçevede düzenlenecek olan çalıştay, teknolojik dönüşüm/gelişim konusunda sektördee bir farkındalık yaratmak ve bu konuyu tartışılabilir hale getirerek yol gösterici bir öngörü yaratmak üzere tertipleniyor.



Çalıştay Türk Armatörler Birliğinin ARGE ve İnovasyon Komitesince ve komite direktörü Prof. Dr. Selma Ergin koordinesinde gerçekleştirilecektir. Çalıştayda öğleden önce dijital dönüşüm ve IMO/AB regülasyonları ile ortaya çıkan teknolojiler konusunda sunumlar yapılacak, öğleden sonra ise iki oturumlu panel gerçekleştirilecektir. Panel oturumlarında gemi işletmeciliği şirket profesyonelleri, klas ve bakanlık temsilcileri ile bilişim uzmanları gibi konuya açıklık getirecek birbirinden değerli panelistler olacaktır.



Çalıştaya; ilgli bakanlık temsilcileri, armatörler, şirket kıdemli profesyonelleri, tersane sahipleri ve yöneticileri, öğretim üyeleri klas kuruluşları, bilişim ve inovasyon ağırlıklı şirketler, gemi makine, mekaniği ve sevk sistemleri firmaları, uluslararası danışmanlık firmaları, elektronik ve iletişim firmaları, teknokent yöneticileri, bazı üniversitelerin araştırma ve uygulama merkezleri direktörleri, sektörün konuyla ilgili STK’ları vb. kurum/kuruluşlar davet edilmiştir.

Vira Haber