İstanbul iş dünyası yeni başkanını seçti

Şekib Avdagiç, 400 bin İstanbullu firmayı temsil eden İstanbul Ticaret Odası’nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı oldu.



İTO’nun yeni Başkanı Avdagiç:

- “400 bin üyemizin gücüne güç katacak projelerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın liderliğinde ülkemizin aydınlık yarınları için güçlü bir teminat olacaktır”

- “Büyümede anahtar rol oynayacak, nokta atışı projelerimiz hazır. Kaybedecek bir saatimiz bile yok”

Türkiye’de ortalama her 4 şirketten 1’inin üyesi olduğu İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç oldu.

İTO’nun 81 ayrı mesleğe mensup Meclis Üyeleri, yeni Yönetim Kurulu’nu seçmek üzere bugün Oda’nın Eminönü Merkez Binası’nda bir araya geldi.

Saat 17.00’de sona eren seçim sonuçlarına göre Şekib Avdagiç, 136 yıllık köklü bir geçmişe sahip İTO’nun 24. Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Avdagiç başkanlığındaki İTO’nun yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Şekib Avdagiç, İsrafil Kuralay, Servet Samsama, İbrahim Doğan Salman, Dursun Topçu, Ahmet Özer, Yakup Köç, Burhan Polat, Levent Taş, Bahadır Yaşık, Adil Coşkun.



Cumhurbaşkanımız’ın Liderliğinde Türkiye'nin Aydınlık Yarınları için Teminat



İstanbul Ticaret Odası’nın yeni Başkanı Şekib Avdagiç, seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra Meclis Üyelerine yaptığı konuşmada, “Önümüzde yepyeni bir yol uzanıyor. 400 bin üyemizin gücüne güç katacak projelerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin aydınlık yarınları için güçlü bir teminat olacaktır. Büyümede anahtar rol oynayacak, nokta atışı projelerimiz hazır. Kaybedecek bir saatimiz bile yok” dedi.

Avdagiç, büyük bir mutabakatla adaylık sürecine tam destek veren başta İstanbul Ticaret Odası üyeleri olmak üzere tüm kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına ve sektör temsicilerine ayrı ayrı teşekkür etti. Avdagiç, “Pek çok arkadaşımız bu noktada bizlerle birlikte oldu, destek verdi, elini taşın altına koydu. Hepsine bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum” dedi.



‘İstanbul'un Marka Değerini Yükseltecek Projeler için Buradayız'



İTO’nun sınırların yeniden oluştuğu, ekonomi ve ticaretin yeni kaidelerinin yazıldığı bir ortamda başardığı lider ülke Türkiye vizyonunun çok güçlü bir neferi olduğunu vurgulayan Avdagiç, “İstanbul’un marka değerini yükselten projeleri hayata geçirmek, Türkiye’den dünyaya uzanan köprüleri sağlamlaştırmak için buradayız” dedi.

Avdagiç, “Bizler dövizdeki algı oyunlarına, ticaretteki gücümüzle karşı duruyoruz. Bizler faiz prangasını üretim gücümüzle kırmak için buradayız. Bizler yerli kaynaklarla beslenen yatırım kararlarına, milli bir mesele olarak bakan insanlarız. O yüzden İstanbul Ticaret Odası bizim için, iş dünyasına cesaret veren asırlık bir çınardır. Sizlerin bana ve arkadaşlarıma gösterdiği bu teveccühü de bu açıdan görev telakki ediyoruz” dedi.

İstanbul Ticaret Odası, üye sayısı itibariyle dünyanın en büyük beş odasından biri. İTO, Türkiye’deki ortalama her 4 şirketten 1’ini temsil ediyor. Milli gelirin yüzde 28’ini, toplam vergi gelirinin yüzde 43’ünü ve toplam dış ticaret hacminin yüzde 50’den fazlasını İTO’nun üyeleri gerçekleştiriyor.













Vira Haber