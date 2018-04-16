Danfoss, gemi kazalarının önüne geçiyor

Danfoss Motor Kontrol Sistemleri, gemilerin enerji kaynaklarını etkin kullanabilmeleri için VACON® NXP Grid Converter sistemini sunuyor.

Ana makinenin devreden çıktığı durumlarda VACON® NXP Grid Converter sistemi yardımıyla buna uygun tasarlanan şaft jeneratörü motor olarak kullanılıp, geminin düşük hızlarda hareket ettirilerek tehlikenin bertaraf edilmesi sağlanabilir ve olası gemi kazaları önlenebilir.

Günümüzde gemilerin birçoğu, pervane tahrik gücünü üzerinde bulunan içten yanmalı makinelerden alır. Gemiler, aynı zamanda ihtiyaç duyulan elektrik enerjisini de aynı makineyle üretmek için genellikle şaft jeneratörleriyle donatılmaktadır. Ancak ana makinenin çalışma devri, çoğu zaman elektrik enerjisi üretimi için uygun olmaz. Bu durumlarda elektrik enerjisi üretimi için diğer jeneratörler kullanılır ve ilave yakıt tüketimi söz konusu olur.

Danfoss’un VACON® NXP Grid Converter sisteminin ana görevi, ana makinenin çeşitli çalışma devirlerinde şaft jeneratörünün efektif bir şekilde kullanılabilmesini sağlamak ve yakıt tüketimini azaltmaktır. Bu sistemle donatılan gemiler, ilave jeneratörleri neredeyse hiç kullanmaz ve burada harcanacak yakıttan ve bakım maliyetlerinden önemli ölçüde tasarruf eder.

Sistem, özellikle ana makinenin düşük devirlerde çalıştığı durumlarda, şaft jeneratörünün ürettiği enerjiyi istenen gerilim ve frekansa dönüştürerek tüm kritik yüklerin ve yaşam mahallerinin ihtiyaç duyduğu enerjiyi ekonomik bir şekilde sağlamaya imkân verir.

Gemi limandayken karadan gemiye sağlanan enerji ise, gerilim ve frekans farklılıklarına rağmen yine VACON® NXP Grid Converter ile gemiyi besleyebilir. Böylece dizel jeneratörlerin çalıştırılmasına yine gerek duyulmaz. Bu sayede dizel jeneratörden kaynaklanan yakıt tüketimi, gürültü ve titreşim engellenir; liman ve şehirler emisyonlardan korunur.

Sistemin bir diğer avantajı ise, ana makinenin meydana gelen bir arıza durumunda geminin sevk ve idaresine yardımcı olabilmesidir. Ana makinenin devreden çıktığı durumlarda, VACON® NXP Grid Converter sistemi yardımıyla buna uygun tasarlanan şaft jeneratörü motor olarak kullanılıp, geminin düşük hızlarda hareket ettirilerek tehlikenin bertaraf edilmesi sağlanabilir ve olası gemi kazaları önlenebilir.

VACON® NXP Grid Converter sistemi, uygun jeneratör ve aktarma elemanlarıyla yeni gemi uygulamalarının yanı sıra mevcut gemilere de adapte edilebilir.

Gemilerin ihtiyaç duyduğu enerji ister şaft jeneratöründen ister limandan sağlansın, VACON® NXP Grid Converter talep edilen yüksek enerji kalitesini ve sürekliliğini sağlayarak kısa sürede yatırım amortismanı sağlar.

İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından yılda ortalama 45 bin gemi geçiyor

2017 yılı istatistiklerine göre 90 bin civarında gemi Türk boğazlarını kullandı. İstanbul Boğazı’ndan ve Çanakkale Boğazı’ndan toplamda günde ortalama 125, yılda ise 45 bin gemi geçiyor. 2017 yılında İstanbul Boğazı’nda 22 gemi kazası ve 133 gemi arızası meydana gelirken, Çanakkale Boğazı’nda ise 4 gemi kazası ve 175 gemi arızası yaşandı.