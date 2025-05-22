Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından İSKİ'ye 3 Milyon 343 Bin 688 Lira Ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde kentsel atık sularının bir kısmının arıtılmadan denize deşarj edilmesiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 lira idari ceza uyguladı. İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, çevre denetimleri kapsamında İSKİ'ye bağlı Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde inceleme yaptı. Kentsel atık sularının bir kısmının arıtma işlemi yapılmadan deşarj edildiği tespit edildi. Çevre kirliliğine neden olan İSKİ'ye Çevre Kanunu'na istinaden 3 milyon 343 bin 688 lira idari ceza uygulanırken, sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

Vira Haber