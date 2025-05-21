Küresel Güvenlik ve İnovasyon Zirvesi Hamburg'a geliyor

İlk etkinlik 22-23 Ekim 2025 tarihlerinde CCH – Hamburg Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. GSIS, uluslararası karar vericiler ve konu uzmanları için artan sayıda küresel güvenlik sorununu tartışmak ve yenilikçi çözümler geliştirmek için ortak bir platform sağlamayı amaçlamaktadır.

Hepsi küresel güvenlik mimarisi üzerinde derin bir etkiye sahip olan yıkıcı gelişmelerin ve yenilikçi teknolojilerin ortaya çıktığı bir zamanda, etkinlik, bu değişiklikler karşısında uluslararası güvenliğin nasıl korunabileceğini ve geliştirilebileceğini araştıracak. GSIS bu geniş konuyu ele alacak ve giderek daha fazla birbirine bağlı bir dünya için cevaplar geliştirecektir.

"Teknoloji ve yenilik, dünyanın dört bir yanındaki güvenlik kuruluşları için hem bir meydan okuma hem de bir fırsattır. Değişimin artan hızı açık, disiplinler arası bir diyalog gerektiriyor. GSIS'i kurarak, siyasi, iş dünyası ve teknoloji paydaşlarının görüş ve fikir alışverişinde bulunmaları ve masaya yeni çözümler getirmeleri için bir platform oluşturuyoruz" dedi Dr. Bastian Giegerich, IISS Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı.

Hamburg Messe und Congress CEO'su Heiko M. Stutzinger şunları ekledi: "Son yıllardaki jeopolitik gelişmeler, Avrupa'nın kuzeyinin giderek stratejik önem kazandığını gösterdi. GSIS'e Hamburg'da ev sahipliği yaparak, güvenliğe odaklanan etkinlik ortamında coğrafi bir boşluğu kapatıyoruz."

Yeni format, güvenlik politikası ile ilgili güncel yaklaşımları ve yenilikçi çözümleri sunan bir fuar ile birlikte çok yönlü bir konferans olacak. Ortaklık, IISS'nin güvenlik ve savunma politikası uzmanlığını ve Hamburg Messe und Congress'in fuar yönetimi yeteneklerini bir araya getiriyor.

"Hamburg, GSIS için özel olarak seçildi çünkü şehir konumu, ekonomik önemi ve dinamik yenilikçi gücü nedeniyle ideal koşulları sağlıyor. Avrupa'nın kalbinde merkezi bir konumda yer alan Hamburg, Batı Avrupa, İskandinav ülkeleri ve Baltık bölgesini birbirine bağlayarak uluslararası paydaşlar arasında açık bir diyalog için doğal bir platform sağlıyor" dedi Giegerich.

GSIS hazırlıklarının önemli bir parçası olarak, önümüzdeki haftalarda uluslararası bir dinleme turu başlayacak. Etkinlik konseptinin geliştirilmesine geniş bir uzmanlık yelpazesini kapsayan paydaşlar dahil edilecektir. Amaç, GSIS gündeminin farklı bölgesel bakış açılarına ve özel ihtiyaçlara cevap vermesidir. Stutzinger, "Dinleme turu, Küresel Güvenlik ve İnovasyon Zirvesi'ni küresel düşünceyi bölgesel bakış açılarıyla birleştiren bir platform haline getirmek için kilit bir unsurdur" dedi.

Konferans ve beraberindeki fuara ek olarak, GSIS sürekli bir diyaloğu teşvik etmek için bir dizi yenilikçi

format içerecektir. Yıl boyunca seçili küresel IISS sitelerinde ek destekleyici etkinlikler planlanmakta ve yıl boyunca dijital platformlar ve hizmetlerle tamamlanmaktadır. Gündemle ilgili daha fazla duyuru etkinliğe yakın bir zamanda yapılacaktır.