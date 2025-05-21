Denizcilikte Yeşil Dönüşüm Platformu: Yeşil Politikalar ve Uygulanabilir Projeler

Artan iklim krizi, enerji dönüşümü ve çevre regülasyonları, Denizcilik sektörümüzün geleneksel operasyonlarının dönüştürmesini ve sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu hale gelmesini zorunlu kılmaktadır.

Bu doğrultuda, İMEAK Deniz Ticaret Odası ve Piri Reis Üniversitesi iş birliğinde başlatılan Yeşil Dönüşüm Platformu – Program 2025, sektörde somut çözümler geliştirmek, yeşil politikaları desteklemek ve uygulamaya dönük projeler üretmek amacıyla hayata geçirilmiştir. Bu platform, kamu, üniversiteler ve özel sektör arasında sürdürülebilirlik odaklı bir iş birliği modeli kurmayı hedeflemektedir.

Platformun ikinci oturumu “Yeşil Politikalar ve Uygulanabilir Projeler” oturumu, sadece vizyon geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda sektörümüzün ihtiyaçlarına uygun, uygulanabilir ve ölçülebilir projelerin paylaşılması ve yaygınlaştırılması için bir zemin oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu oturum, denizcilikte karbon ayak izini azaltma, enerji verimliliği artırma, yenilenebilir enerji entegrasyonu, yeşil liman uygulamaları, atık yönetimi, alternatif yakıt kullanımı ve dijitalleşme gibi öncelikli alanlarda projelerin ele alınacağı bir çalışma platformudur.

Sektör paydaşlarının aktif katılımı ve iş birliğiyle, Türkiye’nin denizcilikte yeşil dönüşümünü gerçekleştirmesi ve uluslararası politikalar ve düzenlemelere bağlı olarak rekabet gücünü çevresel sürdürülebilirlikle birlikte artırması mümkündür. Bu çerçevede oturum; kamu otoriteleri, akademi ve özel sektör temsilcilerinin bilgi ve proje paylaşımları, sadece sektörümüz için değil, ülkemizin çevresel gelecek vizyonu için de stratejik bir değer taşımaktadır. Yeşil dönüşüm ancak birlikte mümkündür. Bu süreçte uygulanabilir her proje, sadece bir fikir değil, aynı zamanda bir adımdır.