DESAN’dan Stratejik Güneydoğu Asya Açılımı

Malezya’nın Malakka Eyaleti tarafından oluşturulan entegre kalkınma bölgesi M-WEZ (Melaka Waterfront Economic Zone) Projesi kapsamında kurulacak tersanede DESAN, yerel ortağıyla birlikte askeri ve ticari yeni gemi inşa ile bakım, onarım ve modernizasyon faaliyetlerini yürütecek.

Tersanenin kurulmasına yönelik Mutabakat Zaptı (MoU), 20 Mayıs 2025 tarihinde Malezya'nın Langkawi Adası’nda düzenlenen LIMA 2025 (Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı) kapsamında düzenlenen törende imzalandı. İmza töreni, DESAN ve M-WEZ yetkililerinin yanı sıra yerel ortak firmanın yöneticilerinin de katılımıyla gerçekleştirildi.

LIMA 2025 Fuarında DESAN’dan ikinci imza

LIMA 2025 sırasında ayrıca, DESAN’ın Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı için inşa edeceği 99 metrelik Çok Maksatlı Sahil Güvenlik Gemisi projesinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Daha önce 21 Mart tarihinde İstanbul’da gerçekleşen Proje Kabul Anlaşması’nın sonraki aşaması olan Sözleşme İmza Töreni 20 Mayıs 2025 günü gerçekleşti. DESAN Tersanesi tarafından Türkiye’de 24 ayda inşa edilecek gemi, Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın en büyük gemisi olacak. ASELSAN ve HAVELSAN gibi Türk savunma sanayiinin itici gücü haline firmalarının katkılarıyla gemiye ileri teknoloji bileşenler, silah sistemleri, elektronik ve iletişim sistemleri ile dikey iniş-kalkış yapabilen insansız hava araçları entegre edilecek.

Törende konuşan DESAN Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu, şirketin son yatırımı ile Malezya’ya açılımını şu sözlerle değerlendirdi: “Yeni tersane projemizle yalnızca ticari başarıyı değil, aynı zamanda bilgi ve teknoloji transferi sayesinde iki ülke arasında sürdürülebilir bir sanayi ortaklığının temellerini atmayı da hedefliyoruz. Yerel ortağımız ve Malakka Eyaleti’nin de katılımı ile bu yatırımı hayata geçirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.

Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı için 21 Mart 2025 tarihinde Türkiye’de inşasına başladığımız 99 metrelik Çok Maksatlı Sahil Güvenlik Gemisi projesiyle başlayan süreç, Türkiye ile Malezya arasında gelişen savunma sanayi ve denizcilik iş birliğinin güçlü bir yansıması.

Kısa süre içerisinde hayata geçirmeyi hedeflediğimiz bu projeyle; ticari ve askeri yeni gemi inşa ile bakım, onarım ve modernizasyon alanlarında bölgesel ihtiyaçlara hızlı çözümler sunarken, aynı zamanda Türk denizcilik sektörünün bölgede daha etkin hale gelmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Malezya açısından ise projenin, yeni bir sektörün ekonomiye kazandırılması, yerel istihdamın artırılması ve teknolojik gelişimin desteklenmesi açısından önemli bir katma değer yaratacağını öngörüyoruz.”

DESAN’ın bu yatırımı, hem Türk tersanecilik ve savunma sanayii kabiliyetlerinin Güneydoğu Asya bölgesindeki etkisini artıracak hem de Malezya ile olan stratejik iş birliğini daha da derinleştirecek.

Vira Haber