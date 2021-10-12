Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti.

Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı yürürlüğe koyduğunu hatırlattı. Bu konuda yeni adımlar atılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı, iklim değişikliği ve göç konusunda hayata geçirmeyi kararlaştırdıkları yeni yapısal düzenlemeleri açıkladı.

BAKANLIĞIN İSMİ DEĞİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Murat Kurum'un görevde olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın isminin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz. Bu bakanlığımıza bağlı olarak İklim Değişikliği Başkanlığı kuruyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünü Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlıyoruz." dedi.

Vira Haber