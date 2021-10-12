Haftalık kirası 3 milyon euro: Mega yat 'Flying Fox' Bodrum'da
Dünyanın sayılı motor yatlarından biri olan 136 metrelik 'Flying Fox', Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.
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Motor yatların uzunluklarına göre sıralamasında dünyanın en büyük 20 yatından biri olan 'Flying Fox', Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.
Cayman Adaları bayraklı 136 metre uzunluğunda ve haftalık kirası 3 milyon euro olan yat, Bodrum Kalesi açıklarına demirledi.
Turistik ilçenin farklı noktalarından da görülebilen yat, büyüklüğü ve gösterişli duruşuyla dikkati çekti.
Vira Haber
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Etiketler : bodrum, muğla, flying fox
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