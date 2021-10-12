Haftalık kirası 3 milyon euro: Mega yat 'Flying Fox' Bodrum'da

Motor yatların uzunluklarına göre sıralamasında dünyanın en büyük 20 yatından biri olan 'Flying Fox', Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Cayman Adaları bayraklı 136 metre uzunluğunda ve haftalık kirası 3 milyon euro olan yat, Bodrum Kalesi açıklarına demirledi.

Turistik ilçenin farklı noktalarından da görülebilen yat, büyüklüğü ve gösterişli duruşuyla dikkati çekti.

Vira Haber