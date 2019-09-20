Çevresel teknolojilerle göz dolduruyor

Gelişmiş tasarımı, yeniden dizayn edilen güvertesi, geniş dış mekan alanı ile konaklama, yemek ve eğlenceli aktiviteleri ile misafir deneyimine yeni bir boyut kazandırıyor.

MSC Seashore için İtalya'nın Monfalcone Kenti’ndeki Fincantieri Tersanesi’nde bir deniz geleneği olan “coin ceremony” etkinliği düzenlendi. Şirketin dönüm noktalarından biri olan bu etkinlikte MSC Cruises, değiştirilen genel tasarımın ve yeni özelliklerinin ayrıntılarını açıkladı.

MSC Seashore, 339-metre ile şirketin en uzun gemisi olacak. Gemi Haziran 2021'de hizmete girdiğinde, yeni çevre dostu teknolojisi, daha fazla kabini ve konuk başına düşen en geniş dış mekan oranıyla, zenginleştirilmiş “Seaside Evo” sınıfı iki geminin ilki olacak.

MSC Cruises Yönetim Kurulu Başkanı Pierfrancesco Vago törende şu açıklamada bulundu: “Bu tören, en yenilikçi gemilerimizden birinin inşasında önemli bir kilometre taşını oluşturuyor. Çevre dostu son teknolojiye sahip olan MSC Seashore, faaliyetlerimizin çevreye etkisini en aza indirgemek ve sürekliliğini sağlamak adına devam eden yolculuğumuzda, çevreyi koruma konusundaki kararlılığımızın bir başka kanıtıdır.”

Fincantieri CEO'su Giuseppe Bono, “İtalya'da şu ana kadar inşa edilen en büyük gemi olan MSC Seashore'un doka çekiliş çalışmalarının başlangıcı bizim için büyük bir memnuniyet kaynağı: Bizim için başarılı bir proje olan“ Evo ”nun simgesi. MSC Cruises ile verimli bir ortaklığa imza attığımız böyle bir kutlama yaptığımız için çok memnunuz ve gelecekte benzer anların olacağına eminiz.”

MSC Seashore, panoramik manzaralı asansörleri ve şık cam podyumları ile okyanusla bütünleşmeyi sağlayan nefes kesici tasarım özelliklerine sahip “Seaside Class” prototipine dayanmaktadır. Geminin %40'ından fazlası geliştirilerek yeniden tasarlandı, böylece MSC Seashore'u kardeş gemileri MSC Seaside ve MSC Seaview'in geliştirilmiş bir versiyonu haline getirecek.

Gemi, 16 metre uzatılan boyu, 200 ilave kabini, genişletilmiş MSC Yacht Club alanı ve ek olarak çift katlı bir salonu içeriyor. Misafirlerin daha eşsiz bir deneyim yaşamaları için 10.000 metrekarelik ek güverte alanına da sahip olacak.

Ayrıca içerisindeki yeni havuz tasarımı, genişletilmiş kapalı havuzu ve yeni interaktif su parkı ile her yaştan konuk için heyecan verici bir deneyim sunacak.

Gemi, aynı zamanda her kabinde bulunan dünyanın ilk sanal kişisel seyahat asistanı “ZOE” ve dijital program olan “MSC For Me” ile müşteri odaklı teknolojilerini tüm konuklarının hizmetine sunmuş olacak.

Vira Haber