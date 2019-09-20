Yakıt verimliliğinizi koruyun

Hempel, yeni Hempaguard MaX sualtı boya sistemi ile yakıt verimliliğinin sınırlarını zorluyor. Sürtünmeyi en aza indirgeyerek yakıt gereksinimini önemli ölçüde azaltıyor ve beş yılda en fazla yüzde 1,2 oranında hız kaybı olacağını garanti ediyor.

Hempaguard MaX sistemi sadece üç kat uygulanır, yani daha kısa sürede tamamlanarak havuzda geçen zamanı iki gün kadar kısaltır. Hempaguard MaX sayesinde hem havuzdaki sürenin hem de yakıt giderinin azalması ile elde edilen toplam tasarruf tutarı, boyanın maliyetini üç ay içinde geri ödeyebilir. Havuzlama dışındaki bu görülmedik yakıt tasarrufu ve operasyonel esneklik sayesinde Hempaguard MaX, verimliliği en üst seviyeye çıkartır ve işletme maliyetlerini azaltır.

Londra’daki tanıtımda konuşan Hempel’in Deniz Grubu Ürün Yönetimi Başkanı Davide Ippolito şunları söyledi: “Full boya sisteminin sağladığı ortalamanın altındaki karina pürüzlülüğü (AHR) seviyesi ve gelişmiş korozyon önleyici özellikler sayesinde tüm işletme süresi boyunca çok düşük hız kaybı, yüksek yakıt tasarrufu ve gelişmiş anti korozif koruma elde edilmiştir.”

“Hempaguard MaX, verimliliği olabildiğince arttırmak ve CO2 emisyonlarını azaltmak isteyen gemi sahipleri ve işletmeciler için artık en mantıklı çözümdür. En ufak kazanımların bile önem kazandığı ve çevresel düzenlemelerin daha da ön plana çıktığı bir zamanda, gövde kaplaması seçimi kayda değer bir fark yaratabilir.

Üç katlı sistem teknolojisi hakkında:

Hempel’in bu yeni sistemi, daha önceki üstün başarı sağlamış karina kirlilik önleyici amiral boyası Hempaguard X7’nin temelleri üzerine kurulmuştur. Piyasaya sürüldüğü 2013 yılından bu yana 1500’ü aşkın deniz taşıtına uygulanan bu boya, yıllık toplama bakıldığında yakıt faturalarında 500 milyon ABD Doları, CO2 emisyonlarında ise 10 milyon ton düşüş sağlamıştır.

Hempaguard MaX’in gücü, üç farklı katmanı arasındaki etkimeden en iyi şekilde yararlanmasına dayanır: Hempaprime Immerse 900, astar boya Nexus II ve Hempaguard X8.

Üstün kirlenme önleyici özellik sunan son kat Hempaguard X8, Hempel’in geliştirip patentini aldığı Actiguard® teknolojisi ile üretilmiştir. Piyasada bir benzeri olmayan bu boya, kirlenme önleyicilik işlevini mükemmel bir şekilde yerine getirebilmek, tam bir operasyonel esneklik sağlayabilmek ve pürüzsüz bir gövde oluşturabilmek için silikon kaplamanın pürüzsüzlüğünü gelişmiş bir hidrojel mikro tabaka ve etkin bir bileşenle birleştirir.

Hempaprime Immerse 900 ve Nexus II, Hempaguard MaX’in düşük pürüzlülüğüne (AHR) önemli ölçüde katkıda bulunur. Daha pürüzsüz bir karina, ilk günden başlayarak sürtünmeyi azaltır ve yakıt verimliliğini arttırır.

Hempaprime Immerse 900, bir kat uygulanabilen korozyon önleyici bir astardır, Nexus II ise gelişmiş korozyon önleyici özelliklere sahip yeni nesil bir bağlayıcı boyadır. Birlikte kullanıldıklarında, standart bakımda uygulanan iki kat epoksi boya ile aynı koruma elde edilir, gemilerin havuzda geçirdikleri süre kısalarak daha hızlı kullanıma dönmeleri sağlanır, böylece gemi sahipleri ve işletmeciler paradan tasarruf ederler.

Hempel’in karina ve pervane verimliliği sistemi olan SHAPE ile birlikte kullanılan bu yeni, üç katlı Hempaguard MaX sistemi, yakıt verimliliği konusunda çığır açarak ticaret yapan armatörlerin ve işletmecilerin hizmetine sunulmuştur.

Vira Haber