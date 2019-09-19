Kadınlar denizciliğin her alanında olmalı

Uluslararası Deniz Ticareti ile İştigal Eden Kadınlar Derneği WISTA ve İMEAK Deniz Ticaret Odası İşbirliği ile düzenlenen Güvenli ve Temiz Denizler Semineri denizci kadınlarını ve sektör paydaşlarını bir araya getirdi.

Toplantıda konuşan Kıran kadınların denizcilik sektöründeki temsiliyetinin önemle altını çizdi. Kıran, "Tarihsel sürecinde erkek egemen bir endüstri olarak gelişmesine rağmen, WISTA Türkiye ve İMEAK DTO olarak, denizcilik endüstrisinin her alanda ilerlemesine ve kadınların 21. yüzyıldaki beklentilerine uygun bir düzeyde temsil edilmesine yardımcı olmak için büyük bir çaba harcamaktayız.

Bu arada, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO), 2019 yılı Denizcilik Günü temasını “Dünya Denizcilik Topluluğunda Kadınları Güçlendirmek” olarak belirlediğini de hatırlatmak istiyorum.

Ülkemizin denizlerle çevrili çok önemli coğrafi konumu dikkate alındığında, denizyolu taşımacılığı, limanlar, tersaneler, deniz turizmi ile birlikte denizcilik sektörü çok geniş hizmet alanlarında istihdam yaratıyor. Bu konuda kadın erkek bağlamından, cinsiyet temelli ayrımcılıktan ziyade, toplumsal cinsiyet eşitliği bilinci içerisinde kadınların liyakatli yönetici ve personel yönleriyle ele alınmasının daha doğru olacağını değerlendiriyoruz.

Denizcilik sektörü, kariyer yönünden en iyi ve nitelikli personeli ve çalışanları bünyesine çekmek için sektörün toplumun her kesimine ulaşması gerektiğinin de farkında… Daha fazla kadına istihdam sağlamak ve onları güçlendirmek, farklı disiplinlerde uzmanlık gerektiren denizcilik sektörünün karşılaştığı sorunların çözümüne oldukça büyük katkı sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Vira Haber