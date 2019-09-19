İtalya'da eğitimin avantajları

Ülkemizde İtalya’da okumak isteyen öğrencilerin her geçen gün artmasının bir sebebi de budur.

İtalya’da eğitim denildiğinde akla ilk üniversite eğitimi gelse de iş ve benzeri sebepler ile İtalya’ya yerleşmiş ve küçük çocuğu olan insanlar da mevcuttur. Onlar da çocukları için temel eğitim olan ilkokuldan itibaren ülkede nasıl bir eğitim olduğunu merak ederler. İtalya’da ilkokul 5 sene sürmekte ve çocuklar eğitime 6 yaşında başlamaktadır. Ortaokul ve lise ise 3 + 5 şeklinde 8 sene sürmektedir. Bu 8 yıllık eğitimin 5 yılı liseyi kapsamaktadır. Ülkemizde olduğu gibi İtalya’da teknik ve mesleki liseler mevcuttur. İtalya’da liseler; düz lise, teknik okullar ve mesleki okullar olarak 3’e ayrılmaktadır. Ülkemizde eğitimini tamamlayan öğrenciler de üniversitelere sınavlar ile girmektedir. İtalya’daki yüksek öğrenim sınavının adı Maturita’dır.

İtalya’da Üniversite Eğitimi

İtalya’da 4 çeşit üniversite bulunmaktadır. Bunlar; devlet üniversiteleri, özel ünversiteler, bölge üniversiteleri ve lisansüstü eğitim veren üniversitelerdir. İtalya’da eğitim için farklı ülkelerden gelen çok sayıda yabancı öğrenci bulunmaktadır. Eğitim dili genel olarak İtalyanca olsa da bazı bölümler ve üniversiteler İngilizce eğitim de vermektedir. Ülkemizden en çok lisans ve lisansüstü eğitim için İtalya’ya talep vardır. Dil bilmek en önemli kriterdir. Dil bilmeyen öğrenciler İtalya’da eğitimin her safhasında yardım alabilecekleri ve merkezi İtalya’da bulunan Pava Education danışmanlık merkezi ile iletişime geçerek öncelikle 1 yıllık bir dil okulu arayışına girebilir. Bu dil eğitimi sırasında hem sosyal hayat hem de eğitim sayesinde İtalyanca büyük ölçüde öğrenilmektedir. Yabancı dili konuşulduğu ülkede öğrenmek çok daha basit bir iştir.

İtalya’da eğitim almak isteyen Türk öğrencilerin oradaki okullara kabulü için tabii ki birtakım şartları sağlamaları gerekmektedir. Buradaki Yüksek Öğrenimlere Giriş sınavlarından barajın geçilmesi ya da üniversite kazanmış olup 1. Sınıfı tamamlamaları şarttır. İtalya’da birçok bölüm 3 yıllıktır. Sadece 1 yıl ya da Hazırlık sınıfı ile 2 yıl kazanmak isteyenler bile İtalya’ya gitmek istemektedir. Hayata 1 ya da 2 yıl önce atılmak öğrenciler için oldukça faydalıdır.

İtalya’da Eğitim Pahalı mıdır?

İtalya’da genel olarak devlet üniversitesi bulunmaktadır. Devlet üniversitesi öğrencilerden yıllık harçlar almaktadır. Fakat bu harç bedelli oldukça uygun fiyatlardır. Özel üniversitelerde alınan eğitimler, tıpkı ülkemizdeki gibi daha masraflı ve pahalıdır. Burada üniversiteye hak kazanan öğrenciler İtalya’da üniversitelere kolaylıkla yerleşmektedir. Üniversite eğitiminden sonra yüksek lisansa devam eden öğrenciler İtalya’da kalmaktadır. Bunun dışında lisans eğitimini tamamladıktan sonra 1 yıl içerisinde İtalya’da iş fırsatı yakalayan öğrenciler de İtalya’da yaşamaya devam etmektedir. Çünkü bu durumda çalışma ve oturma izni verilmektedir. İtalya’da eğitim alan yabancı öğrenciler ülkemiz haricinde genel olarak Amerika, Polonya, İran, Çin ve Azerbaycan’dan gelen öğrencilerdir.

İtalya’da İngilizce Eğitim Alabilir miyim?

İtalya’daki üniversitelerin eğitim dili genel olarak İtalyancadır. Fakat bazı üniversitelerde İngilizce eğitimde verilmektedir. Bu üniversiteye ve bölümlere göre farklılık gösterse de mühendislik, mimarlık, psikoloji ve tıp eğitimi çoğunlukla İngilizce eğitim fırsatı bulunabilecek alanlardır. 200’den fazla İngilizce bölüm bulunan İtalya’da, bunlardan bazıları İngilizce ve İtalyanca karma olarak eğitim verilmektedir. İtalya’da eğitim hakkındaki tüm bilgilere Pava Education aracılığı çok kolay bir şekilde sahip olabilir ve bu ülkedeki eğitim için gerekli olan tüm prosedürleri de yine Pava Education danışmanlığıyla kolayca halledebilirsiniz.

İtalya’da Öğrenciyken Yaşam Şartları

İtalya’da öğrenim görmek isteyen bir öğrencinin tabii ki belli bir miktar para ile oraya gitmesi gerekmektedir. Ya da eğitim alırken aynı zaman iş bulması şarttır. Çünkü ülkemizdeki büyük şehirlerdeki yaşam şartları ile İtalya’da yaşam şartları hemen hemen aynıdır. Konaklama için üniversitelerin yurt imkanı bulunmaktadır. Fakat bunların hepsi belli bir ücret karşılığındadır. İtalya öğrencilerin çalışabilmesi için haftada 20 saat gibi bir kısıtlama koyulmuştur. Fakat mezun olur olmaz 1 yıl çalışma iznini hemen alırlar. 1 yıl içerisinde kalıcı bir iş bulunursa daha uzun süreler de İtalya’da çalışabilirler.

Neden İtalya’da Eğitim Almalıyım?

Çünkü, dünyanın en köklü ve en büyük üniversitelerin birçoğu bu ülkede yer almaktadır. Üniversite sayısının çok fazla olması, çok öğrenci ve çok imkan anlamına gelmektedir. En önemli sebeplerinden bir tanesi ülkemizde YÖK İtalya üniversitelerinde alınan eğitimlerin denkliğini vermektedir. Yani bir başka deyişle orada aldığınız eğitim ile ülkemizde de iş imkanı bulabilirsiniz. Bu ülkede lisans eğitiminin 3 sene sürmesi de tercih sebeplerinden bir tanesidir. Çünkü hayata daha erken atılma imkanı bulunur. Ya da ülkemizde 4 yıllık üniversite okuma süresi içerisinde, İtalya’da eğitim sonrası 1 yıl da çalışma tecrübesini özgeçmişinize ekleyebilirsiniz. İtalya’da üniversiteler belli bir harç almakta fakat bu harçlar herkes için aynı olmamaktadır. Ekonomik duruma göre değişmektedir. Türkiye ile İtalya arası coğrafi olarak diğer ülkelere oranla daha yakın olduğundan seyahatler kısa sürmektedir. Son olarak iki ülke arasındaki kültürlerin benzer olması sebebi ile ülkede öğrencilerimiz yabancılık çekmemektedir.

İtalya’da Mühendislik Eğitimi

İtalya’da mühendislik eğitimi seçen öğrenciler çok mantıklı bir karar almıştır. Çünkü bu alanlarda oradaki üniversiteler son derece kaliteli eğitim vermektedir. İtalya’da mühendislik eğitimi alabilmek için ülkemizde girilen YKS’den barajı geçme şartı bulunmaktadır. Ya da ülkemizde bir üniversitenin 1. Sınıfını tamamlamak gerekmektedir. Bunların yanı sıra bazı üniversitelerde kendileri sınav yapmaktadır. Bundan da başarılı puan alınması gerekmektedir. İngilizce eğitim alınacaksa okullarda yapılacak sözlü mülakatlara girilmesi ya da İELTS, TOEFL gibi sınavlardan başarılı notların alınması gerekmektedir. İtalyanca eğitim alacaklarda İtalya konsolosluğunun öngördüğü seviyede İtalyanca bilmek zorundadır.

İtalya’da Mimarlık Eğitimi

Mimarlık alanında Dünya’da en iyi eğitim veren kurumların birçoğu İtalya’da yer almaktadır. Bu nedenle ülkemizden de pek çok öğrenci İtalya’da mimarlık eğitimi veren hem lisans hem de yüksek lisans üniversitelerine başvurular yapmaktadır. Mimarlık eğitiminde en bilinen üniversiler; Politecnico di Milano Üniversitesi ve Politecnico di Torine Üniversitesi’dir. Bu iki üniversiteden herhangi birinde mimarlık alanında lisans ya da yüksek lisans eğitimi almak öğrenciler için büyük avantajdır. Ülkemize döndükten sonra denklik alabilmekte ve ülkemizde de iş fırsatları bulabilmektedir. Hatta böyle kaliteli üniversitelerde lisans ya da yüksek lisans eğitimi almış olmak öğrencileri bir adın öteye götürmektedir.

İtalya’da Tıp Eğitimi

Tıp eğitimi almak isteyen Türk öğrenciler, maddi imkanları da bulunuyorsa İtalya’da tıp eğitimi tercih etmektedir. Bunun en önemli nedeni ülkemizdeki Tıp eğitim süresinin uzunluğu ve sonrasında mesleğe atılmak için devam eden zorlu süreçlerdir. Bu sürecin İtalya’da çok daha kolay olması ülkemizdeki öğrencilerin oraya gitmek istemesine neden olmaktadır. İtalya’da tıp eğitimi, sadece 4 yıldır. Bu kısa sürede dahi tıp alanındaki tüm gelişmeler öğrencilere başarılı bir şekilde aktarılmaktadır. Sürenin kısa olması daha kötü eğitim anlamına asla gelmemektedir. Çünkü, İtalya’da verilen tıp eğitimi Avrupa standartlarında olup, hatta Avrupa’nın en iyi tıp eğitimleri bu ülkede verilmektedir. Diploma YÖK tarafından tanınmakta ve İtalya’da iş imkânı istemeyen tıp mezunları, ülkemizde de meslekleri başarılı şekilde icra edebilmektedir.,

Vira Haber