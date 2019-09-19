Denizcilik sektörü Viaport Marina'da buluşuyor

Gemi İnşa Sanayicileri Birliği GİSBİR’in ana sponsor olarak destek verdiği Uluslar arası Boat Show Tuzla, 5 Ekim’de Viaport Marina’da kapılarını açmaya hazırlanıyor. Boyları 5 Metre ile 50 Metre arasında değişen ve toplam değeri 600 Milyon TL’yi bulan 200’ün üzerinde tekne, yeni sahiplerini bulmak için GİSBİR Boat Show Tuzla’da görücüye çıkacak.

Ultra lüks mega yatlar, motor yatlar, katamaranlar, yelkenliler ve sürat tekneleri, denizde konfordan vazgeçemeyenlerle buluşacağı GİSBİR Boat Show Tuzla’da, düşük bütçeyle deniz keyfini yaşamak isteyenler için ekonomik tekneler de yer alacak. Ödüllü tasarımların yanı sıra Türkiye’de ilk kez sergilenecek “Lansman Tekneler” de GİSBİR Boat Show Tuzla’da yer alacak.

Fiyatları 6

0 bin TL ile 25 Milyon TL arasında değişen 200’ün üzerinde teknenin sergileneceği GİSBİR Boat Show Tuzla’da bu yıl 250 Milyon TL’ nin üzerinde satış hedefleniyor. Her yıl %20ye yakın bir oranda büyüme ivmesiyle yükselen sektörün en büyük buluşması olarak nitelendirilen GİSBİR Boat Show Tuzla Deniz Fuarı ziyaretçiye sezon sonunda bir sonraki sezona hazırlık için tüm sektör bileşenlerini aynı platformda biraraya getiriyor.

GİSBİR Boat Show Tuzla Deniz Fuarı’nda beğendiğiniz tekneyi test etmenin yanı sıra, bu yıl gerçekleştirilecek birbirinden çeşitli seminerler, kitap imza günleri, çeşitli paneller ve workshoplar ile fuar ziyaretçilerini farklı deneyimler bekliyor.

Fuar alanında ayrılan özel etkinlik alanın da çocukları da unutmayan GİSBİR Boat Show Tuzla. etkinlik havuzunda minik denizcilere yelken eğitimleri vererek, yelken sporunun keyfini yaşatacak. Uzaktan kumandalı tekne yarışları da küçük denizciler için GİSBİR Boat Show’ da düzenlenecek olan etkinliklerden bir tanesi.

Boat Show Tuzla Deniz Fuarı’nın Ana Sponsoru Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR)…

GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat KIRAN fuar ile ilgili verdiği demeçte, Türkiye’nin Gemi ve Yat üretiminde ki başarısının altını çizerek, sektöre satış ve tanıtım anlamında ciddi katkılar sağlayan ve deniz üzerinde düzenlenen tek fuarı olan Boat Show Tuzla Fuarı’nı desteklediklerini söyledi. Tüm GİSBİR üyelerinin yer aldığı fuarda bu yıl yerli üreticiler de, 2020 tasarımlarını yat tutkunları ile buluşturarak dünyaca ünlü ithal markalarla birlikte boy gösterecekler.

GİSBİR Boat Show Tuzla Deniz Fuarı’nda Etkinliklerle Dolu Dolu…

05 Ekim Cumartesi akşamı Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü’nde Gentleman Dergisi ile birlikte gerçekleştirilecek olan “GİSBİR Boat Show Yacht Walk” gecesinde misafirler Dünya ve Türkiye lansmanı fuar teknelerinin yapacağı defile ile seçkin misafirlere keyifli bir gece sunacaklar.

D Marin Türkiye Operasyon Direktörü, Türkiye’de marinacılığın gelişimi, yurt içi ve yurtdışı marinaların farkları, marinalarda çevre uygulamaları konusunu ele alacak.

Mavi Vatan çerçevesinde, Türkiye’de Denizciliğin gelişmesi adına yapılması gerekenlerin konuşulacağı, Edhem Dirvana ve Cenk TEKKAYA moderatörlüğünde ki panelde Amiral Cem GÜRDENİZ deniz severlerle buluşacak.

Dünyada seri üretim tekneler, Türkiye’de mega yat siparişleri yükselişte…

Türkiye tüm dünyada yat alıcılarının ilk tercihleri arasında yer alıyor. Tüketici profili son yıllarda değişmeye başladı. Avrupa’lı alıcılar, seri üretim, fabrikasyon ve 30 metre üstü teknelere yöneldi. Yine, Avrupa’nın yükselen yıldızı yelkenliler. Gerek rüzgarla da yol alabildiği için yakıt tasarrufu sağlayan gerekse denizci olduğunuzu hissettiren yelkenlileri en çok Avrupa’lılar tercih ediyor. Kişiye özel tasarım ve mega yat alıcılarının Rusya, Ukrayna, Türki Cumhuriyetleri ve Ortadoğu’da yoğunlaştığını görüyoruz. Son 5 yılın en önemli sürprizlerinden biri de Afrika ülkeleri. Henüz 20-30 adeti geçmese de Afrika ülkelerinden alıcıların da mega yat ve kişiye özel tasarım tekne siparişlerinde Türk yatçılarını tercih etmesi bu pazarın da ileride önemli olacağının işaretlerini veriyor.

RAKAMLARLA GİSBİR BOAT SHOW TUZLA