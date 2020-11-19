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Cezayir Bandıralı LNG Gemisi Türkiye'ye Ulaştı

Cezayir Bandıralı LNG Gemisi Türkiye'ye Ulaştı

Fransa'nın Fos-sur-Mer Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.

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Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 11 Kasım'da Fransa'dan ayrılan LNG gemisi bu sabah Türkiye'ye giriş yaptı.

Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli gemi, saat 08.00'de Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.

Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.

Vira Haber

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