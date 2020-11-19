COVID-19 ile Mücadelede Türkiye'de İleri Teknolojiler Geliştiriliyor

İTÜ ARI Teknokent bünyesinde yer alan ve dünyanın en iyi 5 üniversite girişimcilik merkezi arasında kabul edilen İTÜ Çekirdek, “İTÜ Çekirdek’te Geliştir, Dünyayı İyileştir” sloganı ile #FightCOVID19 çağrısı yaparak, pandemi ile doğrudan mücadele başlatmıştı. İTÜ Çekirdek’in, pandeminin ilk döneminde girişimcilere yönelik yaptığı bu çağrıya, Türkiye akaryakıt sektörü lideri Petrol Ofisi de ‘tam destek’ ile yanıt vererek, COVID-19 ile başlatılan mücadeleye dahil olmuştu. Petrol Ofisi bu desteği, İTÜ Çekirdek’in girişimcileri tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında yürütülen projelerin geliştirilmesini, üretilmesini ve dağıtılmasını kapsıyor.

257 GİRİŞİMCİ BAŞVURDU, 125 PROJE DEĞERLENDİRMEYE ALINDI

İTÜ Çekirdek’in Nisan ayı başında yaptığı #FightCOVID19 çağrısına bugüne kadar 257 girişimci başvuruda bulundu, 125 proje değerlendirmeye alındı. Başvurular, COVID-19 ve genel projelere yönelik oluşturulan üç farklı jüri tarafından değerlendirildi. Gerçekleştirilen değerlendirmelerde toplam 46 proje seçilerek sürece dahil edildi. İTÜ Çekirdek ve Petrol Ofisi işbirliği çerçevesinde ilk etapta, siperlik, entübasyon kutusu, dalgıç maskesinden sağlık personeli için PPG maske, koruyucu tulum, UVC ışık ile oda, hava sterilizasyon üniteleri gibi ürünlerin geliştirilmesi, üretimleri ve dağıtımları sağlanmıştı. İTÜ Çekirdek ve Petrol Ofisi işbirliği çerçevesinde desteklenecek projeler de, #FightCOVID19 çağrısına yanıt veren girişimciler arasından yapılan üç etaplı değerlendirmeler ile belirlendi.

MÜCADELEYE KATKI SAĞLAYACAK İLERİ TEKNOLOJİLER GELİŞTİRİLİYOR

İTÜ ARI Teknokent ve Petrol Ofisi işbirliği ile geliştirilmesi, üretimi ve dağıtılması, desteklenmesi hedeflenen girişimler arasında; COVID-19 ile olası farklı pandemilerle mücadelenin yanı sıra geleceğe ilişkin değişen iş ve sosyal yaşam koşullarına önemli katkı sağlayacak yerli ve milli teknolojiler yer alıyor. İTÜ Çekirdek’in COVID-19 ile mücadele çağrısının jüri değerlendirmeleri sonucunda 11 teknolojik girişim seçilerek desteklenmeye başlandı. Desteklenen projeler arasında geliştirmelerin yanı sıra üretim aşamasına gelerek pandemi ile mücadeleye katkı sağlayan ya da kısa süre içinde sağlayacak olan cihazlar ve teknolojiler de yer alıyor.

DESTEKLENEN GİRİŞİMLER:

Avokadio : Covid hastalarının nefeslerinden, enfeksiyonu erken aşamada tespit edilmesine yarayacak test cihazı.

Oldukça küçük olan ve içerisindeki nano teknoloji sensörleri sayesinde basit bir nefes testi ile; COVID-19’un yanı sıra başta obezite, diyabet, kalp – damar hastalıkları gibi kronik hastalıklarla mücadelede de erken tanı ve kolaylıklar sağlıyor. Örneğin; diyabet ve obezite gibi kronik hastaların nefes analizlerine dayanarak, kişisel beslenme programları ayarlanması ile bu hastalıkların tedavi süreçlerine destek sağlar.

Erken tanı olanağı sağlayan bu cihaz, hem bireysel sağlığa, hem toplumsal sağlığa faydalarının yanı sıra Türkiye’nin sağlık yükünü de hafifleterek önemli katkı sağlayacak.

Yeni özellikler eklenerek geliştirilen cihaz, yurtdışından da yoğun ilgi görüyor, başta ABD ve Hollanda olmak üzere birçok ülkeden talep geliyor.

Axolotl Biosystem: Şuanda Koronavirüs testi için kullanılmakta olan RT-QPCR cihazlarına, daha gelişmiş, yerli ve milli alternatif test cihazı. Halen kullanılan mevcut cihazlar, oldukça yavaş ve operatöre ihtiyaç duyuyor. Bu yeni cihaz ise herhangi bir kullanıcı olmaksızın tam otomatik bir şekilde ve daha çok (günde 2 bine yakın) numuneye bakma olanağı sağlayacak.

Bu yeni test cihazı, sadece pozitif-negatif sonuçtan ziyade, numunelerin ne kadar viral yüke sahip olduğunu öğrenme imkânı da tanıyacak.

Çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğü bu yeni nesil test cihazı, hem Türkiye’de üretilen ilk cihaz, hem de dünyada teknolojik olarak öncülük yapacak bir sistem olacak.

Coronity – Coromax: Ömür boyu kullanıma sahip elektronik maske. İnsanların solunumlarını ve vücut ısılarını gösteren elektronik, akıllı maske, aile bireylerinin ya da çalışanların verilerinin uzaktan takip edilebilmesini de olanak sağlıyor.

Üzerindeki yeşil, sarı ve kırmızı ışıklarla, takan kişinin durumunu da gösteren maske, uçak yolculuklarından toplu olarak bulunulan ortamlara kadar birçok alanda avantaj sağlıyor.

Ömür boyu kullanım süresine sahip maske, özel UVC kutusu içerisinde 15 dakikada hem şarj oluyor hem de dezenfekte olarak yeniden kullanıma hazırlanıyor.

Düşük adetli üretimine başlanan maskenin seri üretimine hazırlanılıyor. Yurtdışından da çok büyük talep gören maske için Amerika ve Almanya ile birlikte yaklaşık 20 ülkeden talep görüyor.

Mikro-P Sense-I: Sense-I, iş yeri güvenliği ve personel takibi için geliştirilmiş, K.V.K.K uyumlu, yüz tanıma, maske kontrolü ve ateş ölçümü yapabilen, kartlı geçiş sistemlerinin yerini alacak bir biyometrik güvenlik sistemidir.

Turnikelere, kapılara kolayca monte edilebilen Sense-I’ın içindeki yapay zeka; sadece 35 milisaniyede kartın sahibinin siz olduğunuzdan emin olur. Aynı zamanda ateşinizi ölçer ve maske takıp takmadığınızı kontrol edip turnike veya kapının açılmasını sağlayarak, hem kartlı geçiş sistemlerinin güvenliğini arttırır, hem de iş yerleri gibi kalabalık ortamlarda salgınların erken tespitini sağlar.

Sense-I, küçük boyutları, hızlı yüz tanıma gücü ve düşük enerji tüketimi sayesinde iş yerlerinde personel takibi yapabileceği gibi, makinelerin yetkisi olmayan personel tarafından kullanılmasını engelleyerek, iş kazaları ve üretim hatalarının önüne geçebiliyor. Ayrıca okul servislerinde ve sınıflarda otomatik yoklama alma ve ateş ölçümü yaparak güvenliği de arttırabilir.

Üretim aşamasında olan Sense-I gerek yurt içi gerek yurt dışından yüksek talep görmektedir,

Money Shower: ATM’lerde parayı kolay ve hızlı bir şekilde dezenfekte eden cihaz.

ATM’lerde virüs ve bakteri taşıma riskine karşın paraları, kolay ve hızlı bir şekilde dezenfekte eden bir cihaz. Money Shower, ATM’lerde parayı kolay ve hızlı bir şekilde dezenfekte ediyor. Money Shower’ın kağıt paradaki bakteri ve virüslerden arındırma işlevi ATM’lerle sınırlı kalmayacak.

Money Shower’ın Türkiye’de ve dünyada bin benzeri yok. Money Shower’ı Türkiye’deki büyük bir özel banka kullanıyor, diğer bankalar ile de görüşmeler devam ediyor. Dünyadan da Money Shower’a karşı oldukça yoğun bir talep bulunuyor.

Micronetech: Ağız ve burnundan alınan mukozadan elde edilen virüs genetik materyalinin, özel tasarım boyanan kilit materyali ile birleşerek yaptığı ışımadan COVID-19 taşıyıp taşımadığını tespit eden hızlı tanı kiti.

Herhangi bir laboratuvara ihtiyaç duymaksızın havalimanlarında, AVM’lerde ya da ofislerde heryerde ve basitçe herkesin kullanabileceği bir tanı kiti. Genetik materyalden ölçümlediği için hata payı çok düşük ve 10 dakika gibi kısa bir sürede sonuç veriyor.

Doğrudan materyalden belirlemeye çalışan bu test kitinin dünyada benzeri bulunmuyor. Cihaz, biyolojik kit tasarımı değiştirilerek, farklı virüslere, mantarlara, bakterilere, parazitlere de uyarlanabilecek.

İlk deneysel COVID-19 testlerinden başarıyla geçen test cihazı için Etik Kurul onayına başvuruldu. Gerekli diğer test ve prosedürlerinin tamamlanma aşamasındaki cihaza farklı özellikler katmak üzere geliştirme çalışmaları sürdürülüyor.

Evana: İnsan trafiğinin yoğun olduğu AVM, iş yerleri gibi noktalarda, uzaktan erişime sahip, çoklu, hızlı ve otomatik ateş ölçer. Herhangi bir kullanıcıya gerek duymadan alın ya da el hizasında kullanılan cihaz, hızlı geçiş sağlıyor.

Evena, elde ettiği verileri mail ya da SMS yolu ile raporlayabilmesi ile de benzerlerinden ayrılıyor. Üretimine başlanan Evana, sunduğu avantajlarla yoğun ilgi görüyor.

Estaretech: COVID-19 tedavisinde yoğun kullanılan oksijen cihazlarının otomatik ayarlanması, çalışması ve uzaktan takip edilebilmesini gerçekleştiren cihaz.

Prototip üretilen cihazda, geliştirmelerle birlikte seri üretime hazırlanılıyor.

Pathonex: Tanı kiti firmalarına korona antijeni tedariği sağlayan Pathonex, farklı COVID-19 çözümleri geliştiriyor.

Hastanelerde kullanılan ve COVID-19’u geçirmiş kişilerin vücudunda koronaya karşı antikor durumunu belirleyen Smart Elisa adlı antikor test kiti. Doğrulama çalışmaları tamamlanan Smart Elisa’nın sertifikasyon işlemleri sürdürülüyor. Üretim aşaması yaklaşan Smart Elisa için Almanya, Hongkong gibi ülkelerden talepler geliyor.

Karantinada bulunan ve bağışıklık durumunu öğrenmek isteyen kişiler için örnek toplama kiti. Bu kit ile kişiler evlerinde parmaklarından aldıkları kan örneğini, kiti getirerek bekleyen kuryeye teslim edebiliyor.

Şirketin üzerinde çalıştığı bir diğer çözüm ise hızlı tanı kiti. Hamilelik testlerine benzer bu sistemde, kişilerin yine parmaklarından aldıkları kanı bir kasete damlatarak COVID-19 olup olmadıklarını, evlerinde dakikalar içinde ve kolayca öğrenebilmeleri hedefleniyor.

Pathonex’in geliştirmeyi hedeflediği son ürün ise pandemi döneminde en çok ihtiyaç duyulan, burun spreyi formunda, koronavirüsün çoğalmasını önleyen bir nazal sprey. Spreyin içinde COVID-19’un yayılmasını sağlayan proteini engelleyen bir ilaç etken maddesi bulunacak. İlacın, sinuzoidal bölgedeki virüsleri yok ederek, hastalığın yayılımını azaltması hedefleniyor.

Gene-Us: COVID-19 ve hastalıkların sebep olacağı kronik problemleri hafifletmeye yönelik ilaçların biyobenzerlerinin Türkiye’de üretilmesi.

Geliştirme aşamasında laboratuvar testleri için aylık 50 adetlik üretim yapılıyor.

Ritter: UVC ışık teknolojisi kullanan ve yüzey/hava dezenfeksiyonu sağlayan ürünler geliştirir. Girişimin geliştirmekte olduğu robot, yaklaşık 100 metrekarelik bir ofis, hastane birimi ya da evdeki yüzey ve havayı, yaklaşık 1 saat içinde dezenfekte ediyor. Kullanıcı gerektirmeden otomatik olarak dezenfeksiyon sağlayan Ritter, insan kaynağı, maliyet ve zaman tasarrufu sağlıyor. Robotlarda yer alan 360 derece kamera sistemi, insan tespiti yaparak güvenlik sağlıyor ve insan olmayan bölgelerde dezenfeksiyon yapabiliyor.

İlk prototipleri üretilerek 19 hastaneye hibe edilen Ritter, yeni yetenekler eklenmek üzere daha da geliştiriliyor. Ritter’i dünyadaki benzerlerinden ayıran ise kullandığı ileri teknoloji ile insanlı ortamlarda da kullanılabilmesi. Ortama insan ya da canlı girdiğini algılayan cihaz, çalışmasını otomatik olarak durduruyor.

“ÜLKEMİZ İÇİN DEĞER ÜRETMEK ÖNCELİĞİMİZ”

İTÜ ARI Teknokent Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Arzu Eryılmaz: “İTÜ Çekirdek olarak girişimcilere yönelik yaptığımız #FightCOVID19 çağrısına Petrol Ofisi’nin, ‘tam destek’ ile yanıt vermesi, başlattığımız pandemi mücadelesinde bize çok büyük katkı sağladı. Bu destek kapsamında Petrol Ofisi ile omuz omuza yürüdük ve daha çok girişimciye, daha güçlü ve daha geniş olanaklar sunabildik. Ayrıca Petrol Ofisi’nin bu süreçte değerli isimlerden oluşan jüri üyeleri ve mentorlarının girişimcilere sundukları know-how da paha biçilemez. İTÜ Çekirdek olarak, ticarileşebilir teknolojik fikri olan girişimcilere ve teknoloji girişimcilerine katkı sunacak tüm paydaşlara kapılarımız ardına kadar açık. Yeter ki ülkemiz için değer üretelim” dedi.

“SIRF BUGÜNÜ DEĞİL, GELECEĞİ DE DÜŞÜNÜYORUZ”

Petrol Ofisi CMO’su Beril Alakoç, “Memleketin Ofisi olarak biz de pandemi ile mücadeleye doğrudan ve güçlü etki yaratacak projeleri değerlendirirken, İTÜ Çekirdek’in çağrısına tereddütsüz karşılık verdik. Bizim bu alandaki işbirliğimiz de, diğer desteklerimiz gibi kısa süreli ya da dar kapsamlı değil. İTÜ Çekirdek ile işbirliğimiz sadece COVID-19 ile ya da sırf bugünlerle sınırlı değil, geleceği de düşünüyoruz. Olası başka pandemileri de kapsayan, sağlık, sosyal yaşam, eğitim gibi gelecekte insan hayatını, sağlığını koruyacak, geliştirecek, kolaylaştıracak, iş dünyasına ve ekonomiye katkı sağlayacak projelerin içinde bulunduğu uzun soluklu bir işbirliğini hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’NİN TEKNOLOJİ, YARATICILIK VE İNSAN KAYNAĞI POTANSİYELİNİ DE ORTAYA KOYUYOR”

Bu teknolojilerin, çoğunun Türkiye’de ilk olduğuna, bazılarının ise dünyada bir benzeri bulunmadığınıa da dikkat çeken, Beril Alakoç; “Tamamen Türkiye’de yerli ve milli olarak geliştirilen bu projelerimiz, ileri teknoloji ve bilgi temeline dayanıyor. Dolayısıyla bu projeler aynı zamanda Türkiye’nin teknoloji, yaratıcılık ve insan kaynağı potansiyelini de çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Çoğu tamamlanma aşamasında olan ya da üretimine başlanan bu cihazlar, sadece ülkemiz için değil, dünya için de çok değerli. Projeler, Amerika’dan Avrupa’ya, Asya’ya kadar, dünyanın birçok ülkesinden de büyük ilgi ve talep topluyor” diyerek, geliştirilen bu teknolojilerin Türkiye ve dünyada, insan sağlığı ve yaşam standartlarında yapacağı geliştirmelerin yanı sıra ekonomik anlamda da katma değeri yüksek bir katkı sağlamasının beklendiğini vurguladı.

Vira Haber