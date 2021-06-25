İstanbul28 °C

  1. HABERLER

  2. DENİZ TİCARETİ

  3. Cezayir'den Yola Çıkan LNG Gemisi 28 Haziran'da Türkiye'ye Ulaşacak
Cezayir'den Yola Çıkan LNG Gemisi 28 Haziran'da Türkiye'ye Ulaşacak

Cezayir'den Yola Çıkan LNG Gemisi 28 Haziran'da Türkiye'ye Ulaşacak

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 28 Haziran'da Türkiye'de olması bekleniyor.

A+A-

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 28 Haziran'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 22 Haziran'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi Libya açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteli geminin, 28 Haziran'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.

Vira Haber

Bu haber toplam 159 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.