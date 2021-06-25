Ar-Ge’nin Lideri Yine ASELSAN

Turkishtime Dergisi tarafından hazırlanan “Ar-Ge 250 - Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri” araştırmasına göre 2020 yılında en fazla Ar-Ge harcaması yapan şirket, 3 milyar 356 milyon lira ile ASELSAN oldu. Araştırma, 500 firmanın toplamda 16 milyar 995 milyon TL’lik Ar-Ge harcaması gerçekleştirdiğini gösterdi.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından onaylı Ar-Ge merkezine sahip firmaların Ar-Ge 250 araştırması kapsamında yaptıkları bildirimler ile Türkiye ihracat sıralamasındaki ilk 500 firma tarafından verilen bilgiler ve Borsa İstanbul şirketlerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptıkları açıklamalardan yararlanılarak hazırlanan araştırmada, savunma sanayinin ağırlığı bir kez daha hissedildi.

ASELSAN Liderlik Koltuğunda

Firmaların 2020 verileri ışığında, Ar-Ge’ye yapılan yatırımın önemine dikkat çeken araştırmada bu yıl liderlik koltuğuna savunma sanayinin önemli oyuncularından biri olan ASELSAN geçti.

Geçen yıllar içinde Ar-Ge’deki payını ciddi anlamda artıran savunma sanayi, bu yıl da Ar-Ge’deki toplam büyümenin lokomotifi oldu. Ar-Ge ilk 50’deki firmaların sektör bazında toplam Ar-Ge yatırımlarının ilk 50 firma oranlarına bakıldığında; savunma sanayiinin yüzde 60,7 gibi çok yüksek bir orana sahip olduğu görüldü.

Kadın İstihdamında ASELSAN

ASELSAN, listede 1.117 kadın çalışanı ile Ar-Ge bölümünde en yüksek kadın çalışan oranına sahip firma olarak yer aldı. ASELSAN, 5264 Ar-Ge personel sayısı ile en çok Ar-Ge çalışanı istihdam eden şirket oldu.

Proje Sayısında ASELSAN Liderliği Elden Bırakmadı

Listenin ilk 100’ünde yer alan firmaların toplam proje sayısı 6384 iken listenin en başında yine Ar-Ge birincisi ASELSAN yer aldı. ASELSAN, 749 proje sayısıyla (2019 yılında bu sayı 620’ydi) listenin en başında yer aldı.

2021’de Ar-Ge’ye Devam

Araştırma raporuna göre 2021 yılında en fazla Ar-Ge- harcaması yapacağını öngören firma; 2020 yılının lideri ASELSAN oldu. Firmanın 2021 yılına dair planlanan Ar-Ge harcama tutarı 3 milyar 860 milyon TL olarak listede yer aldı.

Vira Haber