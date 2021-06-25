Fenerbahçe Vapuru’nun Bakımı Haliç Tersanesi’nde Yapılacak

Uzatılan protokol kapsamında 1952 yılında, İskoçya'nın Glasgow şehrinde üretilen ve 2011'e kadar toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılan vapur, Haliç Tersanesi'nde bakıma alınacak.

Vapur, yapılacak tamirat işlemlerinin ardından, yeniden Koç Müzesi kıyısındaki yerini alacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 22 Aralık 2008'de hizmetinden çekilen 1952 üretimi "Fenerbahçe Vapuru"nu, imzalanan iş birliği protokolü ile Hasköy'deki Rahmi M. Koç Müzesi'ne devretmişti. Bu süreçte vapurun tüm bakım ve onarımlarını İBB üstlenmişti.

"Müze vapur" olarak hizmet veren tarihi vapurun son bakım-onarım işlemi, 2011 yılında, Haliç Tersanesi'nde yapılmıştı. Rahmi Koç Müzesi ile arasındaki iş birliği protokolünü uzatma kararı alan İBB, Fenerbahçe Vapuru'nu, Haliç Tersanesi'nde, 10 yıl sonra yeniden bakıma alacak. Vapur, bu kapsamda, 28 Haziran 2021'de Haliç Tersanesi'ne getirilecek.

Havuza alınacak vapurun ihtiyaçları belirlendikten sonra; su altı sac değişimi, boyama, pervane sökümü, güverte ve taraça zemin ağaçlarının bakımı, küpeşte değişimi ile genel bakım-onarım işlemleri gerçekleştirilecek.

Vira Haber