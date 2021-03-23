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Cezayir'den Yola Çıkan LNG Gemisi Türkiye'ye Geliyor

Cezayir'den Yola Çıkan LNG Gemisi Türkiye'ye Geliyor

Sıvılaştırılmış doğal gaz gemisi Berge Arzew, Cezayir'den yola çıktı. Arzew Limanı'ndan hareket eden gemi 27 Mart'ta Türkiye'de olacak. LNG gemisinin 138 bin 89 metreküp kapasitesi bulunuyor..

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Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 27 Mart'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 22 Mart'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi Fas açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteli geminin, 27 Mart'ta Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.

Vira Haber

 

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