Avrupa’nın İlk Üniversiteler Arası E-Sailing Şampiyonasına, Sabancı Üniversitesi Yelken ve Denizcilik Kulübü Ev Sahipliği Yapıyor

Sabancı Üniversitesi’nin 20 yıldır faaliyet gösteren öğrenci Yelken ve Denizcilik Kulübü SU-SAIL bir ilke imza atarak, 24-25 Nisan, 1-2 Mayıs 2021 tarihleri arasında Avrupa’nın ilk üniversitelerarası e-sailing şampiyonasına ev sahipliği yapıyor. Kısıtlamaların arttığı pandemi döneminde üniversiteli yelkencilerin rekabet duygusunu canlandırmak ve üniversiteleri bir araya getirme hedefiyle düzenlenen şampiyonaya Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden yaklaşık 20 üniversiteden 80 yarışmacının katılması öngörülüyor.

Tüm dünyada ilgi gören oyun platformu VR Inhore oyunu üzerinden gerçekleşecek olan turnuvanın yarışları aynı zamanda eSailingTV ve online mecralar üzerinden canlı yayınlanacak. Yarışlar her üniversiteden 4 katılımcı olmak üzere grup usulü gerçekleştirilecek, SailRanks sistemi ile puanlandırılacak.

Turnuva’nın sponsorları ve destekçileri arasında Sabancı Üniversitesi, Redbull, All of Chrome, E-sailing Club, Reflect Studio, Alize Yatçılık, Sailranks yer alıyor.

Vira Haber