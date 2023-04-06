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Cezayir'den Yola Çıkan LNG Gemisi Türkiye'ye Ulaştı

Cezayir'den Yola Çıkan LNG Gemisi Türkiye'ye Ulaştı

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye geldi.

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Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye geldi.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 1 Nisan'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, saat 08.30'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı.

2017'de inşa edilen Cezayir bandıralı gemi, 171 bin 800 metreküp kapasiteye sahip bulunuyor.

Vira Haber

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